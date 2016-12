YEPYENİ BİR ATIŞTIRMALIK: AYTAÇ KEYİFLİ ET LOKMALARI

Aytaç geleneksel kurutulmuş eti yeniden yorumlayarak yepyeni bir atıştırmalığa dönüştürdü. Sade, karabiberli ve kekikli üç çeşidi piyasaya sunulan Aytaç Keyifli Et Lokmaları, her an her yerde yenmeye hazır…

Aytaç’ın yeni ürünü Keyifli Et Lokmaları, tüketiciyi yüksek proteinli atıştırmalık olan kurutulmuş et ile tanıştırıyor. Geleneksel kurutulmuş eti yeniden yorumlayan Aytaç, her an yanında taşıyabileceğin özgün bir atıştırmalık sunuyor.

Pratik Tarif

Kuru eti sadece ara öğün olarak tüketmekle kalmayıp, pratik bir ana öğün olarak salatalara ekleyip yiyebilirsin.

Pratik Paket Tasarımı

Aytaç Keyifli Et Lokmaları, Aytaç Çiftliği’nde yetiştirilen danaların en lezzetli ve değerli yerinden alınan taze etin kurutulması ve baharat eklenmesiyle üretiliyor.

Tamamen Türk damak tadına uyarlanarak üretilen ve yüksek protein içeren sağlıklı ve doyurucu kurutulmuş et, ara öğün olarak günlük beslenme düzenini de tamamlayacak. Kuru eti her gün bir ara öğün gibi yiyebilirsin. Egzersiz sonrası yediğinde, yanında küçük bir parça tahıllı kraker de yiyerek kas yapılanmasına ekstra katkı sağlayabilirsin. Proteini lifle zenginleştirmek istersen de yanında bir parça meyve yiyebilirsin.





Pratik açılıp kapanan paketi sayesinde yanında, her an her yerde yiyebileceğin lezzetli bir atıştırmalık olacak. Aytaç Keyifli Et Lokmaları’nı çantanda ya da ofis çekmecende rahatlıkla bulundurabilirsin.