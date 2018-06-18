YENİLENEN NIKE AIR ZOOM PEGASUS 35 İLE DAHA KEYİFLİ KOŞ!





Nike Air Zoom Pegasus, 35 yıl boyunca büyük teknolojik değişimlere uğrayarak amatör atletlerden dünyanın en iyi mesafe koşucularına kadar herkesin koşu deneyimini destekledi. Nike Air Zoom Pegasus’a bu süreçte eklenen her detay, tasarımcılar ve bu modelin tutkunu olan Mo Farah gibi başarılı sporcuların bildirimleriyle güncellendi. Nike Air Zoom Pegasus’un korunması gereken güçlü yanları ile güncellenmeye açık yönlerinin iyileştirildiği yeni yorumu karşınızda!

Nike Air Zoom Pegasus’un klasikleşmiş özellikleri iç içe geçmiş kesimi ve üst kısmı ile Nike Zoom Air ve Cushlon köpük karışımı olan orta taban’ı Nike Air Zoom Pegasus 35’te muhafaza edildi. Kolay giyilebilirlik sağlayan dil bölümü ile tasarımcıların ayağa esneklik kazandırmak üzere ekledikleri detaylar ve Mo Farah’ın konfor üzerine gerekli gördüğü yönlendirmelerle Nike Air Zoom Pegasus yeni yorumuna kavuştu. Eğimli topuk yapısıyla ayağın yerle temasında sağlanan rahatlık Nike Air Zoom Pegasus 35’te aynı zamanda hızlı ve modern bir görünüm aldı. Nike Zoom hava yastığında Nike Zoom Vaporfly% 4’ten ilham alan tasarımcılar, önceki Pegasus’ta kullanılan iki hava yastığını % 4’lük eğri karbon fiber plaka şeklini taklit eden bir yapıya kavuşturarak esnekliğe duyarlı bir yastıklama yarattı. Nike Air Zoom Pegasus 35’te kadınlara özel olarak daha yumuşak Cushlon köpüğüne sahip bir siluet de sunuldu.

