YENİDEN BAŞLA





Egzersizi bırakma sebebin ne olursa olsun, sahalara geri dönmek aslında sandığın kadar zor değil.

Hiç aksatmadığın bir kardiyo programın vardı ya da spor salonunun müdavimiydin… Sonra doğum yaptın, tatili biraz fazla uzattın veya yeni başladığın iş yüzünden başını kaşımaya bile vaktin kalmadı. Konu egzersize veda etmek olunca ne yazık ki çok kolay bahane bulabiliyoruz. Aktif yaşamla arana uzun bir süre girdiğinde tekrar eski temponu yakalamak ise zorlayıcı olabiliyor. Neyse ki biz yanındayız! Hayatının farklı dönüm noktaları için sunduğumuz denenmiş çözümler sayesinde bahanelerine veda edebilirsin.

İş Hayatın Çok Yoğun

Günde 12 saat çalıştıktan sonra pilates dersine veya uzun (hatta kısa) koşulara pek vaktin kalmıyor!

EGZERSİZ TÜYON: Senin için imkânsız gibi görünse de en iyi güne başlama yollarından biri egzersiz yapmaktır. Üstelik henüz iş koşturmacası başlamadığından zihnin daha berrak olacak ve hareketten alacağın keyif de artacak. Sabah insanı değil misin? Alarmını her sabah birkaç dakika daha erkene kur. Mental Edge kitabının yazarı Ken Baum, bunun vücut saatini sıfırlayacağı için enerjini arttıracağını söylüyor. Spor salonuna akşam gitmeyi seviyorsan (veya tek seçeneğin buysa) üstünü salonda değiştirmek yerine işten çıkmadan önce değiştir. Bu küçük adım sayesinde bir sonraki aşamaya daha hızlı geçeceksin.

MOTİVASYONUN: Şunu aklından çıkarma: Egzersiz sadece zihinsel gücünü, öğrenme yetini ve hafıza becerilerini arttırmakla kalmaz. Araştırmalar, haftada üç veya daha fazla egzersiz yapan kişilerin iş hayatında daha başarılı olduklarını gösteriyor. Bu yoğun dönemde 15 dakikalık egzersiz planlarımızdan yararlanabilirsin.

Yeni Bir İlişkiye Başladın

Sabah egzersizini sevenler için sevgililerinin yanından kalkmak; akşam egzersizini sevenler için de romantik akşam yemeği randevularını antrenmanla değiştirmek zordur.

EGZERSİZ TÜYON: Partnerinle olmadığın zaman dilimlerinde –örneğin öğle aranda– egzersiz yapmayı dene veya kız kıza program yaptığınız zamanlara egzersizi de dahil et. (Akşam yemeğe çıkmadan önce hep birlikte pilates dersine gidebilirsiniz.) Hatta daha da iyisi, partnerini seninle egzersiz yapmaya ikna et. Mantell, “Birlikte antrenman yapmak aranızdaki iletişimi güçlendirir ve ilişkinizi sağlamlaştırır” diyor. “Üstelik birlikte keyif alabileceğiniz ortak bir aktiviteniz oluşur.”

MOTİVASYONUN: Egzersizin seks hayatın üzerinde, romantik bir akşam yemeğinden daha fazla etkisi var: Araştırmalara göre düzenli egzersiz yapan kişilerin libidoları daha yüksek oluyor. Elbette partnerinle zaman geçirmen önemli ama kendin için de zaman yaratabilmelisin. Üstelik kendine ait hobileri olan çiftlerin daha mutlu beraberlikleri olduğu bilinen bir gerçek.

Eğlenceyi Fazla Kaçırdın

Günler veya haftalar boyunca (egzersiz yapmadan) yeme, içme ve partilemeden sonra vücudundaki hasarı düzeltmeye çalışman gerek diye düşünüyorsun. Ancak bu fikir kabus gibi üzerine çöktü, değil mi?

EGZERSİZ TÜYON: Zararın neresinden dönersen kârdır. İster kısa, ister uzun bir tatilden dönmüş ol; aniden yoğun bir egzersiz planına başlamak vücudunu zorlayacaktır. Kardiyo seanslarını iki katına çıkarmak yerine yoga veya kısa süreli hafif programlarla başla. Daha sonra yavaş yavaş normal egzersiz rutinine dön.

MOTİVASYONUN: “Artık çok geç, battı balık yan gider” çıkmazına girme. Şunu unutma ki 10 kilo vermektense dört kilo vermek daha kolay. Ve egzersize başlama tarihini erteledikçe, vermek istediğin kilo artacak. Sevdiğin tüm yiyecekleri yasaklamana gerek yok. Öğünlerinde sağlıklı değişiklikler yapabilir veya her gün bir sağlıksız gıda alışkanlığına veda edebilirsin.

SAKATLIK GEÇİRDİN

Sakatlık geçirdikten sonra eski antrenman programımıza dönersek yeni bir sakatlık riskiyle karşı karşıya kalırız. Ya da tekrar sakatlanmaktan o kadar korkarız ki egzersiz yapmayı tamamen bırakırız

EGZERSİZ TÜYON: Egzersiz Fizyoloğu Jonathan Cane, doktorundan izin çıktıktan sonra iki hafta boyunca eski rutinine yüzde 50 yoğunlukla devam edebileceğini belirtiyor. Sakatlık yaşadığın bölgenin sorunları nüksetmeye başlarsa, egzersize biraz daha ara ver: Ağrılı bölgeyi çalıştırmaya devam edersen yeni sakatlıklarla karşılaşma riskin çok olası.

MOTİVASYONUN: Mantell, negatif düşüncelerden ve kendine acımaktan vazgeçmen gerektiğini ifade ediyor: “Pozitif kalmaya çalışmak klişe gibi görünebilir ama gerçekten işe yarıyor.” Yaşadığın zorlu süreçten sonra egzersize tekrar başlama düşüncesi gerilmene sebep olabilir ama doktorun her şeyin yolunda olduğunu ve egzersize geri dönebileceğini söylediyse ona güven.

YENİ DOĞUM YAPTIN

Yoğun egzersiz genellikle doğumdan sonraki haftalarda tavsiye edilmez. Sonraki süreçte ise zaten yorgunluktan bitkin olduğun için koltuktan kalkmaya dahi mecalin olmaz.

EGZERSİZ TÜYON: Doğumdan sonra ne zaman egzersize başlayabileceğini doktorunla görüşmelisin. Eğer aksi bir şey söylemiyorsa, genellikle altı hafta sonra hafif tempolu yürüyüşlere başlayabilirsin. Evden çıkma şansın yoksa, egzersiz DVD’leri sayesinde evinin konforunu terk etmeden de egzersiz yapabilirsin. Doğum sonrası gevşeyen kaslarını güçlendirmek için hafif dambıllar kullanabilir veya esnekliğini arttırmak için işe yoga yaparak başlayabilirsin. Fitness Eğitmeni Dr. Michael Mantell, egzersizin enerji seviyeni yükselteceğini ve uyku saatlerini dengeleyeceğini söylüyor: “Üstelik hafif egzersiz uzun vadede doğum sonrası depresyonu da hafifletiyor.”

MOTİVASYONUN: Önemli olan başlamak, biliyorsun! Süresi hiç önemli değil. Kendini öncelikle sadece beş veya 10 dakikalık egzersizler için hazırla. Eğer sonrasında kendini daha enerjik hissetmezsen devam etme, daha sonra dene veya o günü pas geçerek ertesi gün tekrar dene.

