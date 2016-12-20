YENİ YILDA YENİLENMEK İÇİN YOGA FESTİVALİ’NE…







Yeni yıla yenilenerek giriyoruz! Tüm dünyadan Yogaseverler Ramada Resort Thermal & Spa’nın ev sahipliğini yaptığı 24-25 Aralık Yoga Festivali’nde buluşuyor! Siz de gündelik hayatın rutinine, yoğun iş temposuna küçük bir mola verin ve kendinizi bu eşsiz festivalle ödüllendirin!

Peki bu festivalde Yoga severleri neler mi bekliyor? Festivalde Kazdağları’nın muhteşem doğasında Orijinal Yoga Sistemi’nin uygulandığı keyifli bir hafta sonu olacak. İki gün boyunca dört ana Çakra çalışması, ayrıca Biyoenerji, Gevşeme, Nefes, Meditasyon çalışmaları ile birikmiş bütün gerilim atılırken, dinginlik ve coşku aynı anda yaşanacak. Ayrıca Büyük Üstad Akif Manaf ile kişisel gelişimin fizik ve metafizik yönleri üzerine interaktif söyleşi gerçekleşecek. Yoga üzerine yayınlanmış olan 46 kitabı için imza da verecek. Yoga Ateşi dans gösterileri ise tam bir görsel şölen sunuyor.

2016 yılını geride bırakıp, yeni yıla yeni umutlarla girerken; ister tek başınıza, ister ailecek ya da arkadaşlarınızla vakit geçirip, bütünsel sağlığa adım atacağınız müthiş bir fırsat işte bu festivalde! Kaçırmayın!

Bir de kampanyamız var…

Festivale ilk kez katılan herkese 4 derslik başlangıç Yoga paketi hediye!

Orijinal Yoga Sistemi ile kendini bulmak

Mucizevi bir dokunuş olan Orijinal Yoga Sistemi teknikleri ile hem içten hem de dıştan yenilenirsiniz.

Vücut çalıştırma teknikleri forma girmek ve formda kalmak için etkili bir araçtır. Hormonal bezlere masaj etkisi yapan bu özel duruşlar sayesinde hormon salgıları düzene girer ve buna bağlı dengesizlikler ortadan kalkar.

Biyoenerji teknikleri ile tüm beden enerjiyle dolar ve enerji sistemi dengelenir. İçsel denge artar, neşe ve canlılık kazanılır. Enerji kanalları temizlenince bedenin gücü ve canlılığı artmaktadır.

Nefes teknikleri; nefes alışverişlerini düzene sokar, solunum rahatsızlıklarını giderir ve zihnin kontrol edilmesini sağlar. Bu teknikler beden-zihin sistemini bir bütün olarak yeniler ve enerjik kılar. Solunum sistemi canlanır ve güçlenir. Sinir sistemi sakinleşir ve yatışır. Kanda oksijen oranı artar ve dolaşım hızlanır. Vücudun bütün hücreleri arınır, beslenir ve yaşam gücü kazanır.

Konsantrasyon ve Meditasyon teknikleri sayesinde odaklanma gücü gelişir ve zekâ keskinleşir. Konsantrasyon sırasında zihin dalgalanmaları bağımsızca gözlemlenir ve yaşanan anın değeri anlaşılır. Birey kendine odaklanmayı öğrenir ve günlük kaygılardan uzaklaşır. Böylece zihin sakinleşir ve zorluklarla daha kolay başa çıkılır. Bakış açısı değişir, olumsuzluk içeren sonuçlar büyütülmez. Olumsuz düşünceler kontrol altına alınır, düşünce akışı olumlu yöne yönlendirilir ve duygusal tutarsızlık yok olur.

Meditasyon teknikleri yaşamın anlamını kavramak ve içsel bilgeliği geliştirmek için etkili araçlardır. Bu teknikler sayesinde zihinsel gerginlik ve duygusal huzursuzluk ortadan kalkar, gerçek benlik algılanarak içsel gerçeklikle bağ kurulur. Gerçek meditasyon teknikleri; takıntılı düşünceleri, panik atakları, nevrozları ve depresyonu iyileştirmektedir.

Tam ve derin gevşeme beden kaslarında gerginliği attıran bir tekniktir. Tam ve derin gevşeme halinde, kas gerginliği ve dokular arası gerilme azalmaktadır. Böylece dokulara daha çok kan gelmekte, dokular enerji tüketimi için gerekli besin ve oksijeni almaktadır. Atık maddeler organizmadan atılmaktadır. Tam gevşeme sırasında zihin ve sinir sistemi rahatlamaktadır. Gevşeme durumunda, tüm gerilimler, zorlamalar ve üzüntüler bir yana atılmaktadır.

Yoga Academy Festival irtibat numaraları:

T. 0533 251 75 83

T. 0212 243 96 42

www.yogaacademy.com.tr info@yogaacademy.com.tr

