YENİ YILDA SEVDİKLERİNE “İYİ YAŞAM GÜNLÜĞÜ” HEDİYE ET…

İyi Yaşam Günlüğü bu yıl yenilenen formatı ile daha renkli, enerjik ve herkesin, WH’nin de yazarlarından Dilara Koçak ile iyi yaşama adım atması konusunda iddialı. 20 yılı aşkın süredir mesleğinin saygın ismi olan Koçak, bu yıl İyi Yaşam Günlüğü içeriklerini hazırlarken sosyal medyadaki güçlü iletişimi ve takipçilerinin isteklerine göre formatı yeniledi.

Teknoloji ile bilgiye hızlı ulaşabiliyor olmamıza rağmen mevcut durumda uzman olmayanların da sağlık önerileri ile kitlelere hitap etmesi çok tehlikeli boyutlara giderken Koçak teknolojiyi de kullanarak dijital ve geleneksel tüm iletişim kanallarında bilgiyi doğru bir şekilde anlatmaktan vazgeçemeyeceğini yineliyor.

İyi Yaşam Günlüğü 11 yıl önce Uzman Diyetisyen Dilara Koçak’ın hazırladığı Türkiye’deki bu konudaki ilk tematik ajandadır ve yıllar boyu bir klasik haline gelmiştir. Her yıl değişen konu ve içeriğiyle artan takipçi ve sadık okur kitlesiyle buluşuyor ve iyi yaşam için rehberlik ediyor. İyi Yaşam Günlüğü 2018’de yıl boyunca size her gün rehberlik etmeyi, 13 farklı konuda daha fazla bilgi sahibi olarak, iyi yaşam amacınıza ulaşmanıza yardımcı olmayı hedefliyor. Her güne farklı motivasyon cümleleri içeren iyi yaşam günlüğü, gün içinde yiyecek, içecek, egzersiz ve duygusal durum kaydınızı tutmanızı da sağlıyor. İyi Yaşam Günlüğü yine en iyi yeni yıl hediye alternatiflerinizden biri olmaya aday.

Yediklerini yazarak zayıflamak mümkün!

Araştırmalar, tükettikleri besinleri kaydeden kişilerin daha dikkatli ve sağlıklı beslendiklerini gösteriyor. Kalıcı davranış değişikliği yaratmak istiyorsanız, bunun için önce mevcut durumu ölçmek, sorunları tespit etmek ve farkına varıp daha sonra strateji belirleyip küçük ve yavaş adımlarla ilerlemek önemlidir.

İyi yaşam günlüğünü nasıl kullanılır?

Günlük, öncelikle metabolik hızınızı hesaplamayı ve günlük almanız gereken kaloriyi size anlatıyor, ideal kilonuzu hesaplamanıza yardımcı oluyor. Dilerseniz bu hesaplamaları Dilara Koçak’ın ücretsiz mobil uygulaması ile de yapabilirsiniz. Daha sonra da bu kaloriyi hangi besinlerden ne ölçüde yiyerek almanız gerektiği size anlatılıyor. Bir kılavuz görevi gören bu yaşam günlüğü ile egzersiz seviyeniz, sıvı tüketiminiz ile ne kadar kalori harcadığınızı ve günlük duygu durumunuzu da takip ediyorsunuz Haftalık özetlerle geçen bir haftanızı değerlendirmenize yardımcı oluyor böylece daha büyük tabloda doğru ve yanlışlarınızı değerlendirebiliyorsunuz. Rehber sizi günlük, haftalık ve aylık olarak adım adım yönlendiriyor.

Hangi konular var?

Artık herkesin hayatının bir parçası olan emojiler İyi Yaşam Günlüğü’nde de size eşlikGİLGİİ İG ediyor. İlk olarak ‘İyi Yaşam için 18 Öneri’ konusu sizleri karşılıyor. ‘Popüler Besinler’, ‘Smoothie Gerçekleri’, ‘Dijital Detoks’, ‘Tencere Diyeti’ Ruhunu Besle’ gibi birçok farklı ve merak edilen konu yer alıyor, günlük kısa motivasyon mesajları da farkındalığınızı canlı tutmayı hedefliyor.