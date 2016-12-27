YENİ YILA SAĞLIKLI BİR BEYİN





2017’ye güzel başlamak için işe ‘baş’tan başlamakta fayda var! Yeni yılda beyni sağlığını daha çok düşünmen gerektiğini söyleyelim ve yapman gerekenleri sıralayalım.



Hadi yüzleşelim: Bu yıl sağlığımızla ilgili ertelediğimiz şeyler oldu, yeni yılda yenilenmenin tam zamanı. Yapmamız gerekenler aslında hiç de zor değil. Önce beynimizi daha çok koruyarak yola koyulalım.

KOCA BİR YEŞİL SALATA

Yeşillikleri vitamin, mineral, enzim ve bitkisel besleyiciler bakımından oldukça zengin. Beyin sağlığı için en önemli unsurlar.

DAHA ÇOK SU İÇ

Bedenindeki tüm hücrelerin suya ihtiyacı var. Beyin sağlığı için her gün iki litre su iç.