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YENİ YILA SAĞLIKLI BİR BEYİN


saglikli-beyin

2017’ye güzel başlamak için işe ‘baş’tan başlamakta fayda var! Yeni yılda beyni sağlığını daha çok düşünmen gerektiğini söyleyelim ve yapman gerekenleri sıralayalım.

Hadi yüzleşelim: Bu yıl sağlığımızla ilgili ertelediğimiz şeyler oldu, yeni yılda yenilenmenin tam zamanı. Yapmamız gerekenler aslında hiç de zor değil. Önce beynimizi daha çok koruyarak yola koyulalım.

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KOCA BİR YEŞİL SALATA
Yeşillikleri vitamin, mineral, enzim ve bitkisel besleyiciler bakımından oldukça zengin. Beyin sağlığı için en önemli unsurlar.

DAHA ÇOK SU İÇ
Bedenindeki tüm hücrelerin suya ihtiyacı var. Beyin sağlığı için her gün iki litre su iç.

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HER GÜNE MEYVE
Günde iki ya da üç parça meyve yemeyi alışkanlık haline getir. Özellikle üzüm, yaban mersini, kiraz (mevsimsel olarak değişiklik gösteren meyveler) gibi meyveleri tatlı yerine tercih et. Kırmızı, mavi, mor renkteki meyveler, yüksek oranda polifenol içerdiği için beynini korumada sana yardımcı olacak.

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YÜRÜYÜŞ YAP
Yürümek, kalbinin kanı pompalaması için önemli bir etkiye sahip.

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DOĞADA YÜRÜYÜŞ YAP
Biliyoruz, şehir hayatında bunu yapmak biraz güç ancak elinden geldiğince yeşilin olduğu yerlere yönel.Spor yaparken temiz havanın bedeninde dolaşması şart. Böylelikle stresten uzaklaşıp beynini rahatlatırsın.

green juice

TAZE MEYVE SUYU İÇ
Özellikle yeşil sebzelerden oluşan sıvılar, bedenini antioksidanlardan ve toksiklerden arındırmak için birebir.

gratitude

HAYATINDA ŞÜKREDECEĞİN EN AZ 10 ŞEYİ DÜŞÜN
Kendini mutlu etmenin yolu sahip olduklarına minnettar olacağın şeylerden geçiyor.
friends hugging

SEVDİĞİN BİRİNE SARIL
Sarılmak, insan beyninde oksitosin hormonunun salınımında büyük rol oynuyor. Bu da iyi hissetmeni sağlıyor.
Epsom salts

EPSOM TUZUYLA ILIK BİR BANYO 
Epsom tuzundaki magnezyum, vücudundaki kasların gevşemesini sağlıyor. Uzmanlar, migren, insomnia, yüksek kan basıncı gibi beyinsel konularda magnezyumun gerekliliğinden bahsediyor. Epsom banyo tuzu, magnezyum seviyeni düzenliyor. En az 20 dakika suda kalarak bundan faydalanabilirsin.
Meditate

MEDİTASYON
Zihnini serbest bırakmak, tüm sinir sistemini rahatlatır. Bu da stresten arınman için çok önemli. Beynine zarar veren stres hormonlarını azaltabilmek için meditasyon yap.

Deep breathing

GÜNDE EN AZ BEŞ DAKİKA DERİN NEFES AL
Araştırmalar, iyi nefes almanın kortizol isimli stres hormonunu azalttığını gösteriyor. Endişe ve kaygıdan uzak durabilmek için derin derin nefes al. En azından günde beş dakika.

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ÖĞÜNLER ARASI SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIKLAR
Humus, badem, keten tohumu gibi atıştırmalıkları öğün aralarında eksik etme. Tüm bu atıştırmalıklar, kan şekerini sabit tutmada etkilidir. Bu da beynine enerji vermesini sağlar.
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TOKSİK MADDELERDEN UZAK DUR
Hayatından kimyasalları uzak dur, en azından minimum seviyeye indirmek için çabala. Örneğin bulaşık deterjanı gibi kimyasallar yerine daha organik ve doğal ürünleri tercih et. Böylece doğaya da yardımcı olursun.
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GÜNLÜK EGZERSİZLERİNİ YAP
Evinde herhangi bir ekipman yoksa squat, mekik, şınav gibi pek çok hareketi evinde yapabilirsin. Sadece iste ve eyleme geçir, yeter! Bu tip egzersizler, felç, inme gibi hastalıklardan seni korur.

 

 

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