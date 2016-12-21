YENİ YILA GİRERKEN BÖYLE BESLEN





Yeni yıla sayılı günler kala hepimiz heyecanlıyız. 2017’den beklentimiz büyük! Zor geçen bir yılın ardından 2017’ye yüklediğimiz misyon oldukça büyük! Peki yılbaşı gecesi için kimler ne yapıyor? Eğlence mekanında mı yoksa evde mi kutlayacaksın, planını yaptın mı? Bu gece, birçoğumuz için sınırsızca yemek yemek demek. Ancak sabahın ilk saatlerinde hazımsızlık ve baş ağrısı gibi sorunlar yaşamak istemiyorsan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrkin Koçan’a kulak ver. Yılbaşı kutlamasında hem sağlıklı beslenmek hem de kilo almamak için nasıl beslenmen gerektiği konusunda sana altın önerilerde bulunuyor.

1.Sabah kaliteli bir kahvaltı yap

Özellikle akşam yemeğine çok aç oturmak birden fazla yüklenmeye ve gereğinden fazla gıda tüketip mide rahatsızlıkları ile kilo almaya neden olabiliyor. Bu nedenle sabah; yumurta, peynir, sebze ve 1-2 dilim tahıllı ekmekten oluşan, doyurucu ve kaliteli bir kahvaltı yap. Öğle yemeğini ise akşamı düşünerek daha hafif olmalı; bir tost, etli bir salata ya da bir çorba olabilir. Arada kuru yemiş veya kuru meyve gibi küçük atıştırmalıklar, akşama kadar yardımcı olabilir.

2. Mezelerin kızartma ve kavurma olmasın

Yılbaşı sofrasının vazgeçilmezi olan mezeleri kızartma ve kavurma yöntemleri yerine, fırın-soteleme yöntemleriyle hazırla. Böylelikle hem hazımsızlık sorunuyla karşılaşmaz, hem de fazla kalori almamış olursun.

3. Tercihin evde yapılmış sütlü tatlı olsun

İçeriğinde kalp-damar sağlığı için zararlı trans yağ bulunduran çikolatalar yerine, antioksidan kaynağı olan kakao yağı içerikli bitter çikolataları tercih et. Ayrıca şerbetli tatlılar ile kremalı pastalar yerine, ev yapımı meyveli ya da sütlü tatlılar tüketirsen, daha az kalori almanın yanı sıra sağlıklı bir tercih yapmış olursun.

4. Kuruyemiş bombardımanı yapma

Özellikle alkolle birlikte tüketimi artan fındık, ceviz ve badem gibi kuruyemişlerin tüketim miktarını abartmamak önemli. Çünkü bunlar yüksek oranda posa ve kalp damar salığı için faydalı doymamış yağ grubunu içerseler de, adeta birer kalori depolarıdır. Örneğin 100 gram badem ile çam fıstığı 600’ar kalori, 100 gram fıstık 560 kalori, yine 100 gram kabak çekirdeği de 570 gibi yüksek kalori değerine sahipler. Herhangi bir işlemden geçmemiş çiğ olanlarını tüketirsen, fazla tuz alımını da azaltmış olursun.

5. Hindiyi fırında pişir

Ana yemek olarak tüketeceğin et, hindi ve tavuğun mutlaka ızgara ya da fırında pişmiş olmasına dikkat et. Kızartılmış etler hem fazla kalori almana neden olur, hem de sindirim sorunları yaratabilirler.

6. Küçük porsiyonlarla 2 saatte bir beslen

Yemek çeşitliliğini avantaja dönüştür. Bir öğünde çok fazla besin tüketmek mide rahatsızlıkların yol açıp, geceni mahvedebilir. Bu nedenle küçük servis tabağı kullanarak, 2 saat aralıklarla küçük porsiyonlar hazırlayabilirsin. Böylelikle kalori alımını dengelemenin yanı sıra hazımsızlık sorununu da önlemiş olursun.

7. Mayonez değil, yoğurt kullan

Meze veya salata çeşitlerini mayonez yerine yoğurtla hazırlamanda fayda var. Böylelikle fazla yağ almana engel olacaktır. Yoğurdun da kaymaksız olanını tercih et. Ayrıca peynir ve şarküteri çeşitlerinin de az yağlı olmasına dikkat et.

8. Suyu ihmal etme

Yılbaşı günü sabahtan itibaren başlayarak en az 2 litre su tüket. Gün boyunca ve akşam kutlamasında çay ile kahveyi daha az tüketmeye çalış. Asitli ve gazlı içecekler yerine tercihin su ile mineralli sular olsun. Böylelikle toksinleri daha çabuk atar ve sıvı kaybını tolere ederek ertesi güne baş ağrısız ve daha enerjik başlarsın.

9. Salata ve zeytinyağlı sebze mutlaka olsun

Yılbaşı yemeğinde mutlaka sebze yemeklerine ve salatalara yer ver. Çünkü posa içeriğiyle hem sindirim sistemine destek olacak, hem de daha az kaloriyle doygunluk sağlayacaktır. Ayrıca ekmek, pilav ve makarna gibi karbonhidrat grubundan besinleri tüketmeyerek bu gece alacağın fazla kalorileri dengelemeye çalış.

10. Zeytinyağlı ile açlığını bastır

Akşam yemeğinde önce kendine zeytinyağlı mezelerden oluşan bir tabak yapıp açlığını biraz bastır. Daha sonra ana yemeğe geçip, ızgara et ya da hindi yanında mutlaka salata tüket. Az miktarda pilav-makarna alabilirsin. Ancak bu durumda ekmek tüketmemeye çalış. Tatlı ve meyve için en az 2 saat bekle.

11. Aç karnına alkol alma

Alkolde dikkat etmen gereken ilk şey, boş mideye almamak olmalı. Yemek ile birlikte ya da bir şeyler atıştırdıktan sonra almaya çalış. Çünkü boş mideyle tüketilen alkol daha hızlı emileceği için vücudumuz alkolün baş ağrısı gibi etkilerini daha fazla hissedecektir. İçkilerin içindeki alkol oranı arttıkça kalori miktarları da artıyor. Bira ve şarap en düşük kalorili alkollerdir. Fakat maya içerikli oldukları için daha fazla baş ağrısı yaparlar. Kadınlar için 2 kadeh şarap, erkekler için maksimum 4 kadeh şarap yılbaşı akşamı için idealdir. Eğer viski rakı gibi daha çok alkol oranı yüksek olanlar tercih edilecekse 2 dubleyi geçmemekte fayda var.

12. Dikkat şampanya reflü yapabilir

Özel günlerin, kutlamaların içkisi olan şampanya düşük kalori içerse de, yaratacağı etkiler göz ardı edilmemeli. Şampanya köpüklü olduğu için kana daha çabuk karışıyor. Bunun sonucunda da fazla veya hızlı içildiğinde öncelikle baş dönmesine neden oluyor. Ayrıca içerdiği köpük nedeniyle reflü ile mide yanması gibi şikayetlere de yol açabiliyor.

