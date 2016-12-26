YENİ YIL İÇİN MOTİVASYON AJANDASI





Sıkıcı ajandaları unutun; Hayat Koçu, Eğitmen ve İK Danışmanı, Enerji Terapisti ve Yazar Leyla Bilen, içi sizi motive eden harika bilgiler ve uygulamalarla dolu, rengarenk bir ajanda hazırladı.

Hayat Koçu, Eğitmen ve İK Danışmanı, Enerji Terapisti ve Yazar Leyla Bilen’in tüm birikimiyle oluşturduğu ve Tara Kitap tarafından yayınlanan ‘Değişim ve Dönüşüm Günlüğüm’ yılın 365 günü hem sevdiklerinizin hem sizin hayat koçunuz olacak.

Yeni yıl, hayatla ilgili yeni kararlarla karşılanır, ama bu kararları uygulamak listelemek kadar kolay olmayabilir. Hayat Koçu, Eğitmen, Enerji Terapisti Leyla Bilen; sizi yılın 365 günü motive edecek harika bir ajanda hazırladı. Mutluluk, aşk, yenilenme, sağlık, bolluk, bereket ve ihtiyaç duyduğunuz tüm güzelliklerin anahtarını ‘’Değişim ve Dönüşüm Günlüğüm’de topladı.

Leyla Bilen’in tüm birikimini ve özel tekniklerini bir araya getirerek hazırladığı bu renkli günlük, hem içinizdeki şifacıyı ortaya çıkaracak hem de hayatınızda yapmak istediğiniz tüm önemli değişimlerde size arkadaşlık edecek.

Haftalık ve aylık olumlama çalışmaları, şükür egzersizleri, mandala çalışmaları ve özel esmalarından oluşan günlük, son derece eğlenceli tasarımıyla sevdikleriniz için de harika bir yeni yıl hediyesi olabilir.

Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı kişisel gelişim ajandası olan ‘Değişim ve Dönüşüm Günlüğüm’le yaşayacağınız harika serüven için şimdiden ‘İyi Yolculuklar’!

“Unutmayın, hayat, kendini tanıyabildiğin kadar anlamlı, geliştirebildiğin kadar zengin ve potansiyelini açığa çıkarabildiğin kadar güçlü ve başarılı yaşanır. Ne duruyorsun? Her şey senin elinde; hatırla ve harekete geç!” Leyla Bilen

