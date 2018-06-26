YENİ TATİL ANLAYIŞI





“İş tatili”ne çıkmaya hazır mısın? Bu iki sözcüğü yan yana görmeye alışkın değilsen, sana hemen nasıl olduğunu anlatalım: İş seyahatine çıkıyorsun, yıllık izninden birkaç günü de seyahatin sonuna ekliyorsun. American Journal of Epidemiology’de yayımlanan bir rapora göre yılda en az iki kez tatil yapan kadınların kalp krizi geçirme riski, çok seyrek tatil yapanlara göre daha az. Pensilvanya’daki Beyin Sağlığı Merkezi’nden Dr. Paun D. Nussbaum, “İş seyahatinin ardına bir–iki günlük tatil eklemek, kalple ilgili enflamasyonu, kronik stres hormonlarını ve çok fazla çalışmanın doğurabileceği hafıza problemlerini azaltabilir” diyor. Bonus: Bunu yaparak uçak bileti masrafından da tasarruf edecek, eve daha mutlu ve sağlıklı döneceksin. Verimli tatil dediğin böyle olur!

