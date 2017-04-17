YENİ KOŞU ARKADAŞINLA TANIŞ





Apple Watch Nike+ yepyeni özellikleriyle sizi daha iyi bir koşucu yapmak için göreve hazır!

Teknoloji ve spor dünyasının en büyüklerinden iki marka Apple ve Nike, güçlerini birleştirerek Apple Watch Nike+’ı ortaya çıkarınca, bize de bu yeni saatle bir test sürüşüne çıkmak düştü. Apple Watch Series 2’de yer alan Nike+ koşularını takip etmek, bir yarışa hazırlanmak ve motivasyonunu yukarı seviyelerde tutmak için ideal. Geçtiğimiz Ekim ayında satışa sunulan Apple Watch Nike+ koşmak için emsalsiz bir motivasyon sağlarken, sana özel spor programı, ilerleme durumuna uyarlanan antrenman planları, dünyanın en iyi koçlarından ve atletlerinden yol gösterici bilgiler barındırıyor. İster yeni başlayanlar ister yıllarını bu işe vermiş maratoncular olsun, Apple Watch Nike+ koşu tutkunlarına ihtiyaçlarından fazlasını sunuyor.

TASARIM

Nike Sport Band de orijinal Apple Watch Spor Band’inin üretildiği güçlü ve esnek floroelastomer malzemeden üretilmiş. Ancak bu kez kordonu daha fazla havalanma ve daha az terleme için delikli olarak tasarlanmış. Bu hafif kordon, koleksiyona özel dört çarpıcı, iki tonlu renk kombinasyonuyla kullanıma sunuluyor. Aktivite Halkaları, Kalp Atış Hızı, Kronometre ve Hava Durumu gibi koşuculara ilk bakışta bilgi veren yararlı uygulamalarla kolayca kişiselleştirilebilen, Nike’ın ikonik tarzından esinlenmiş iki özel saat kadranıyla kullanıma sunuluyor.

KOŞMAK İSTEYECEKSİN

Eğer bunu yapmazsan Apple Watch Nike+ seni bu konuda nazikçe uyaracak. Kolunda aniden titreyen saatine “Ne oluyor?” diye baktığında “Bugün koşuyor muyuz?” sorusuyla karşılaşacaksın ve Apple Watch Nike+ senden bir sonraki antrenmanının zamanını bildirmeni isteyecek. Bu sana bileğinde ısrarcı bir antrenör taşıdığını düşündürebilir ama şunu unutma: Psychology of Sport and Exercise’da yayımlanan bir araştırmaya göre, antrenman için belli bir tarih ve saat belirleyenlerin devamlılık oranı, bunu yapmayanlara göre yüzde 43 daha fazla oluyor.

UYGULAMA DA SENİNLE KOŞACAK

Yeni güncellenen NRC uygulaması Apple Watch Nike+’ın içinde standart olarak yer alıyor. Yani saati taktığın anda antrenörün seni motive etmeye başlayacak. Ayrıca büyük touch-screen tuşları ve eski modele göre çok daha tepkisel olan auto-pause özelliği, Apple Watch Nike+’ı çok daha etkili bir koşu arkadaşı yapıyor.

TELEFONA GEREK YOK

Artık telefona da ihtiyacın yok. Yeni Apple Watch Nike+’da yer alan GPS, hızını, mesafeni ve rotanı belirlemek için yeterli. Dahası, telefonundaki şarkı listesini de saatinle senkronize edebilirsin.

YAĞMURU DERT ETME

Apple Watch Nike+ suya karşı dayanıklı değil, 50 metreye kadar su geçirmeyen bir yapıya sahip. Yani saatinle artık yüzme antrenmanları da yapabiliyorsun. Peki ya hoparlör? Normalde ses üretebilmek için havaya ihtiyaç duyduğundan yalıtılamayacağı için Apple farklı bir anlayışla yeniden tasarlamış. Bu teknoloji suyun içeriye girmesine izin veriyor ve ardından ses titreşimlerinden yararlanarak dışarıya atılmasını sağlıyor.

NIKE RUN CLUB

Apple Watch Nike+ bileğindeki mükemmel koşu arkadaşın olabilmek için Apple Watch Series 2’nin ve Nike+ Run Club uygulamasının eşsiz yeteneklerinden yararlanıyor. Uygulama deneyimi Apple Watch Nike+ ile sorunsuz bir şekilde bütünleştirilmiş. Uygulamaya doğrudan saat kadranından kolayca erişilebiliyor. Böylece kullanıcılar hızlı bir dokunuşla koşmaya devam edebiliyor. Nike+ Run Club, akıllı koşu anımsatıcılarıyla, arkadaşlarından gelen yarışma teklifleriyle ve hatta hava durumunun dışarıya çıkmak için uygun olduğunu bildiren uyarılarla, günlük motivasyon sağlıyor. Hız, mesafe ve kalp atımı hızı gibi antrenman verilerine bir bakışta ulaşabiliyorsun. Uygulama, paylaşılan koşu özetleriyle dostça rekabeti teşvik ediyor, kullanıcıların bileklerinden birbirlerine yumrukla selamlaşma simgesi göndermesine bile olanak veriyor.

