YENİ DİYETİNE BAŞLAMAN İÇİN 3 ÖNEMLİ ADIM





Yılın bu zamanları aslında diyete başlamak için en ideal zamanlar! Çünkü tam da yeni bir yıla girmişken alınan kararlarda insan, daha kararlı oluyor! Öyle ki 2017’nin henüz birinci ayı sona eriyor ve işte bu yüzden de başladın başladın, sonra sona kalan dona kalır! Scranton Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre yılın son ayında karar almanın başarısızlığı, yılın ilk ayına göre yüzde 92 daha fazla! O zaman ne yapıyoruz? Diyete şimdi başlıyoruz! Ocak biterken…

Peki diyete başlarken yapman gereken temel ve basit adımlar neler?

#Yeni bir stratejiyle başla: Kolay şeyleri bırak!

Yeme alışkanlıklarını düşün. Yediğin onca abur cuburu! Çikolatayı, patlamış mısırları, yağlı peynirleri hayatından çıkar. Hamburgeri peynirli seviyorsan, peynirsiz yemeyi dene. Hamburgeri bırak demiyoruz hemen ama içindeki peynire son ver. Kızarmış ekmekten vazgeçemiyor musun? O zaman salatanın üzerine bir tutam serpiştirmeyi dene.

#Sebzelerle maceraya atıl!

Sebze ve diyet yan yana yürüyen iki arkadaş, unutma. Tıpkı hindiyle sos gibi. Asıl sorun diyet yapan pek çok kişinin bir süre sonra sebzeden sıkılıyor olması. Düşük kalorili, besin değeri bol ve lezzetli olduklarını düşün. En basitinden akşamları sebzeli yemek yemeye özen göster.

#Stresten uzak, oh ne rahat!

Her gün 15 dakika yürü.

Sevdiğin bir şarkıyı dinle.

Masaj yaptır.

Cep telefonundan ve e-maillerinden bir saat uzak dur.

Evcil hayvanınla 15 dakika oyna.

Meditasyon yap.

Eğer meditasyon fikri sana uzaksa, zaman tut ve sadece bir dakika yavaş nefes al, derin derin. Sadece bir dakika! Buna vakit ayıracak bir dakikan olduğunu biliyoruz.







