YENİ BİR YIL, YENİ BİR SEN!





2018 yılını sağlıklı beslenme yılı ilan etmeye ne dersin?

Diyetisyen ve Yaşam Koçu Gizem Şeber, buna yardımcı olacak beslenme trendlerini açıkladı. Bu yıl işlenmiş et ürünlerini günde 50 gramdan az tüketerek kalın bağırsak kanseri riskini azaltabilir, balık yiyerek kilo verebilirsin.

Tek tip balık tüketmek yerine az oranda civa içeren balıkları tercih et. Bu yıl karşımıza çıkan diğer bir trend ise, haftada bir gün vegan beslenmek: Bir gün boyunca hiçbir hayvansal gıda tüketmeyip kuru baklagil, kinoa, kuru yemiş, tofu gibi lif ve sağlıklı yağlar içeren gıdalarla beslenerek kalp ve sindirim sistemi sağlığını geliştirebilirsin.

Başka bir trend ise, yeme krizlerini önlemek için yapılan, odağının değişmesine ve yeme isteğinin azalmasına katkıda bulunan beş dakikalık meditasyon. 2018 gerçekten senin yılın olacaksa bunları uygulamaya bir an önce başla!

