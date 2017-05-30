YENİ BAŞLAMAYANLAR İÇİN SİNEMA





Sinema yazarı Fırat Sayıcı’nın ikinci kitabı “Yeni Başlamayanlar İçin Sinema” Fam Yayınları’ndan çıktı.

Türk ve Dünya sineması üzerine akademisyenlerin, sinema öğrencilerinin ve de sinemaya ilgi duyan, işin biraz daha derinine inmek isteyen sinemaseverlerin rahatlıkla okuyabileceği “Yeni Başlamayanlar İçin Sinema” önemli bir arşivlik eser. Sinema sanatını sadece izleyerek değil üzerinde düşünerek, tartışarak, kafa yorarak hayatına dahil edenlerin kitabı…

Senaryoların gişe ve festival savaşı sinemayı nereye sürüklüyor? Dünya sinemasında işçiler nasıl temsil ediliyor? Türk sinemasında Arzu Film ekolü neden önemli? Matrix serisinde şüphecilik felsefesinin etkisi ne işe yaradı? İspanya iç savaşını en iyi anlatan üç film hangileriydi ve bunu nasıl başardılar? Türk sineması ne kadar gerçekçi? Sinemanın, Pr ve Sosyal Medya ile olan ilişkisi nasıl olmalıdır? Hollywood, kahramanlık olgusunu propaganda aracı olarak kullanmayı nasıl beceriyor?

Sinema yazarı ve akademisyen Fırat Sayıcı’nın çeşitli yayınlarda yazdığı ve özenle seçtiği, önemli makalelerden oluşan “Yeni Başlamayanlar İçin Sinema” sinema yazınına dair taze ve farklı bir bakış açısı sunuyor. Kitap, seçkin kitapçılar ve dijital platformlarda satışa sunuldu.

