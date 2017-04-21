“YEMEK YEMEK DEĞİL, YANLIŞ KARARLAR VE DEPRESYON KİLO ALDIRIYOR”





Şarkıcı İrem Derici, tam da “Öncesi / Sonrası” başarı hikayelerinden. Bundan birkaç yıl önce 70 kilonun üzerinde olan Derici, sağlıklı beslenme ve sporla forma girdi. Fakat onun zayıflamasındaki en önemli faktör, Diyetisyen Taylan Kümeli’nin önerdiği Chia oldu. Derici, kendi blogunda o süreci esprili bir dille anlatıyor.

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“E tabii önceden beni tanımıyordunuz, şimdiki gibi öyle tavan yapmış bir özgüven de yoktu. Ne geldiyse başıma TV’deki yarışmadan elendikden sonra geldi. Moral bozukluğu ve arkasından depresyonla birlikte gelsin kilolar. Kim nereden bilecek. Bir ara 70 kilonun üzerine bile çıktım. Herkes bir şeyler söylüyordu; dukan diyeti, detoks, şu bu, ıvır zıvır tantanalar işte… Hepsi boş şeyler. Bugünlere gelmem de o zor geçen depresyon zamanlarımda yazdığım şarkılar sayesinde oldu. Geçti o dertli günler. Ağır depresyonum sonrası kilolarımı üzerimden atmak kolaydır dedim ve başladım bir hırsla diyete. Herkes bir akıl verecek “Spor yap, İrem”. Yahu zaten bütün gün oradan oraya koşturuyorum yerimde duracak vakit yok, bundan daha ala spor mu olur? Sonra Mustafa geldi, diyet yap dedi. Diyet, diyet değil sanki ölüm orucu. Marangozdan çıkmış gibi krakerleri ye ye, nereye kadar? Aç kalınca vücutta enerji de bitiyor. Sürekli bir acı ve kıvranma modu. 1 kilo vereceğim diye 1 ay uğraşıyorsun. Çaresini Buldum: Aç Kalmadan ve Enerjin Düşmeden Zayıflamak . Taylan Kümeli’den Allah razı olsun valla! Bütün şanını hak ediyor!Hayatta en çok kortuğum şeylerden biri de şişman ölmek. 29 yıl zaten şişman gezmişim yeter artık valla dedim, artık kesinlikle kilo vermem gerek. Taylan hanımı tanıyana kadar 4 farklı diyetisyenle görüştüm. Ameliyat ol diyen bile oldu, hadi canım sende yok artık! Taylan hanımı tanımayanınız yoktur. Özellikle yurt dışında olan biteni takip ediyor ve her yöntemi dibine kadar araştırıyor.”

“Kendisi diyor zaten, ‘Aç kalarak zayıflanmaz! Vücudunuza bu kadar zarar vermeyin.’ Peki nasıl olacak bu dedim? ‘Dilediğini ye, içine de Chia karıştır’ Nasıl yani? ‘Chia ne, nasıl bir şey o?’ diye sorular dönerken kafamda, cevaplar arka arkaya geldi. Chia aslında bir bitkiymiş. Gün içinde yediklerimize bu bitkinin tohumlarını karıştırarak doyana kadar yemek yiyebiliyoruz. Chia’nın lakabı da “süper besin”miş. Öyle güçlü bir besin ki yağ yakımını çok hızlandırıyor. Bir de tokluk hissi var ki kuş kadar yeseniz bile doyuyor insan. Acayip güzel de bir lezzet katıyor. Yoğurtla, etle, salatayla süper gidiyor. Tatlıları da var bir sürü. Taylan Kümeli’nin Chia hakkında videosu da var. Ona da bir sürü soru yağmış ki video çekmiş.”

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“Chiayı bir kase yoğurtla karıştırıp yedim, ilk başta hiçbir şey anlamadım tabii. Aradan 3 saat geçti ne acıkma ne başka bir şey. Ayrıca bir enerjik oldum ki anlatamam! Yerimde duramadım desem yeri. Hani bazı sabahlar neşeyle uyanırsınız içiniz kıpır kıpırdır, chia sonrası hep aynı hisleri yaşamaya başladım. 3 günün sonunda 1,5 kilo verince tamam işte bu dedim! Chia kullanıp da zayıflayan bu iki arkadaşın da bloglarına rastladım.Her ikisi de resmen erimiş ve evrim değiştirmişler gibi.”

