YEMEK YAPMAYI GÖZÜNDE BÜYÜTÜYORSAN…

Arda’nın Mutfağı’nı izledin ve bir anda buzdolabın gözüne MasterChef kileri gibi göründü. Ama yemek yapma fikri gözünde çok büyüdü, o yüzden vazgeçip dışarıdan sipariş vermeye karar verdin…

Neden

Yemek yapmanın sana zor gelmesinin nedenini açıklayalım. The Brave Athlete: Calm The F.ck Down And The Rise Of The Occasion kitabının yazarı, Spor Psikoloğu Simon Marshall, bunun klasik hâle gelmiş bir kötü alışkanlık olduğunu söylüyor: “Hedefin üzerine düşündün ama ritüeli nasıl gerçekleştireceğine ve ödülü nasıl alacağına dair bir plan yapmadın.” Bu da mutfaktaki becerilerinden ve yeni heveslerinden doğal olarak şüphe etmeye başladığında, ortada itici bir gücün olmaması anlamına geliyor.

Çözüm

Çözüm tamamen alışkanlık edinmek ve plan yapmakla alakalı. Öncelikle hedefin başa çıkılabilir bir şey olmalı. Herkese bundan sonra her gün muhteşem yemekler hazırlayacağını söylemek yerine, haftada iki kez evde sağlıklı yemek yaparak işe başla ve sonra üzerine ekleme yaparak bunu geliştir. Planların konusunda da spesifik ol. Hafta sonunun birkaç saatini diğer hafta neler yiyeceğini planlamaya ayır ve marketten sadece gereken malzemeleri al. Marshall, “Kendine güzel bir ızgara tavuklu salata hazırladığında, tek yapman gereken şey onu buzdolabından çıkarmak olacak” diyor ve ekliyor; “Ödülün ise zoru başarmış olmak ve önceden planladığın lezzetli bir öğünü keyifle yemek.” Tasarruf edeceğin paradan bahsetmiyoruz bile.