Ne yesen osun. Flört ettiğin yakışıklının yemek siparişi karakteri hakkında neler anlatıyor olabilir?

Biftek: Tam bir centilmenle birlikte olduğunu söyleyebiliriz. İhtiyacın olduğunda arabanın lastiklerini bile değiştirebilir. Ancak duygularını açmak konusunda biraz çekingen.

Peynirli Makarna: Bir çocukla randevuya çıkmış olma olasılığın ne? Böyle bir sipariş veriyorsa ya kendi bulaşığını bile yıkayamayacak kadar annesine bağımlıdır ya da önceki gece çok hareketli zaman geçirmiştir.

Spagetti Bolonez: Randevu anında üzerine dökme riski taşıyan yemek siparişi vermesi maceracı ruha sahip olduğunu gösteriyor. Beraber çok eğlenebilirsiniz!

Somon: Sorumluluk sahibi ve dikkatli biri. Akşamları evde belgesel izlediğinden ve her konuda tedbirli davrandığından emin olabilirsin.

Kinoa Salatası: Ya sağlıklı beslenme konusunda çok bilinçli ya da sağlıklı bir seçim yaparak seni etkilemeye çalışıyor. Eğer kinoayı doğru telaffuz edemiyorsa, büyük ihtimalle ikincisidir!

Sadece Tatlı: Evleneceğin erkeğe bir adım daha yakınlaştın! Şaka bir yana, karşındaki kişi hayata büyük bir tutkuyla bağlı. Anı yaşamayı ve eğlenmeyi seviyor, seçimlerini ertelemiyor. Çünkü hayatın isteklerini ertelemek için fazla kısa olduğunu biliyor.

Kaynak: Yazı, Cosmopolitan dergisinden derlenmiştir.