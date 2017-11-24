YEMEK HAZIRLA, KAFANI TOPLA…





Yerel olarak yetiştirilen sebzelerden hazırladığın bir akşam yemeği tabii ki beden sağlığın için bir lütuf. Ancak görünen o ki dikkat problemin için de faydalı. Nasıl mı?

Öncelikle sana “Bilişsel Olarak Uyarıcı Aktiviteler”den bahsetmemiz gerek. Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre bu aktiviteler hafızanı, dikkatini ve problem çözme kabiliyetini güçlendiriyor (artık sudoku çözmene gerek kalmadı!). Peki nedir bunlar? Uzmanlara göre yemek hazırlamak, egzersiz yapmak ya da sadece arkadaşlarla sohbet etmek bile olabilir. UCLA Longevity Center Direktörü Dr. Gary Small, “Beynini aktif olarak kullanmanı gerektiren herhangi bir şey, gelecekte zihninin fit olmasına yardımcı olur” diyor. Üzgünüz, ne kadar istesek de dizi izlemek bu listeye dahil değil.

