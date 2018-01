YEMEK HAZIR, KAFAN RAHAT

Bazen “sihirli bir değnek olsa ve eve gittiğimde yemeğimi hazır bulsam” dediğin oluyor mu? Ben bunu sık sık söylüyorum. O nedenle Rafinera’dan üç günlük bir deneme paketi almaya ve neler olacağını görmeye karar verdim.

Yazı: Sibel Yeşilçay

MENÜLER DİYETİSYEN EŞLİĞİNDE HAZIRLANIYOR

Rafinera sisteminde günlük menüler uzman diyetisyenler tarafından, Dünya Sağlık Örgütü beslenme prensiplerine dayanılarak hazırlanıyor. Günlük alman gereken kalori miktarı ve bu kalorinin karbonhidrat, protein, yağ dağılımları göz önüne alınıyor. Bu nedenle menülerde kırmızı et, beyaz et, sebze, meyve, süt ürünleri, kuru yemişler, yumurta da dahil olmak üzere her türlü besin öğesine yer veriliyor. Eğer özel beslenme tercihlerin ya da alerjilerin varsa bazı noktalarda zorlanabileceğin için bunları önceden görüşmende fayda var. Daha sonra tercihini yapabilirsin. Menüler mevsimsel değişiklikler göz önünde bulundurularak 30 günde bir gerekli düzenleme ve değişiklikler yapılarak tekrar ediyor. Bu da oldukça uzun bir süre olduğundan, sıkılman pek mümkün değil. Yoğun egzersiz yaptığım ve kilomu korumayı hedeflediğim için, ben 1900 kalorilik paketi seçtim. Açıkçası bu kadar büyük porsiyonlarla karşılaşmayı beklemiyordum. Örneğin ilk günün kahvaltısında yer alan sebzeli frittata, lor peyniri ve söğüş sebzeler oldukça doyurucuydu. Paketlerde her gün seni neyin beklediği tam bir sürpriz; ancak sabah erken saatlerde gönderdikleri e-postaya bakarak menüyü öğrenebilirsin. Benim en çok sevdiklerim ara öğünlerindeki çeşitlilik oldu. Bu üç günlük denemede; portakallı kekten kaju ve kuru erik karışımına, taze armuttan cevizli dip sos ve tam buğdaylı kıtırlara kadar birçok lezzetli ara öğün alternatifi ile karşılaştım.

EKONOMİK VE PRATİK

Rafinera servisi, üç ana ve iki ara öğün olmak üzere günde beş öğün yemekten oluşuyor. Ancak ihtiyacına göre daha az sayıda öğün içeren paketlerden de faydalanabilirsin. Paketler Pazar günleri hariç her gün, seçtiğin saat diliminde, markanın kendi özel kuryeleri tarafından soğuk zincir korunarak teslim ediliyor. (Saat tercihini 07.30’dan 10.30’a kadar yapabiliyorsun.) Eğer Pazar günü de servis istiyorsan, Cumartesi günü sana iki günlük paket teslimi yapılabiliyor. Paketini hemen buzdolabına koyup, ısıtmak istediğin yemekleri kendi orijinal kabında, mikrodalga fırında kolayca ısıtabilirsin. Son olarak fiyatların oldukça makul olduğunu eklemeliyim. Özellikle yemek yapmaya vakit bulamadığın ve sürekli dışarıdan sipariş verdiğin yoğun dönemlerde sağlıklı beslenebilmek adına bu servisi tercih edebilirsin. Ancak kalori ihtiyacını doğru hesaplamayı ve kilo vermek için bir diyetisyenle çalışıyorsan ondan da görüş almayı sakın unutma.

Rafinera, kilo vermek veya formunu korumak isteyenler için kolaylık sunan bir servis. 1100, 1500 ve 1900 kalori içeren üç farklı paket seçeneği ile, kilo verme veya formunu koruma hedeflerine ulaşmana yardımcı olmayı vadediyor. Kendine en uygun alternatifi seçtikten sonra da, oldukça doyurucu beş öğün içeren paketin, istediğin adrese tam vaktinde teslim ediliyor.