YEMEK DÜNYASININ GÜÇLÜ ÇİFTLERİ

Beraber yendiklerinde daha lezzetli ve sağlıklı olan besinleri açıklıyoruz.

Burada göreceğin beş yiyecek çifti birbiriyle hayli uyum sağlıyor. Lezzetleri bir yana, bu ikililer beraber yendikleri takdirde daha da sağlıklı bir hâl alıyor. Üstelik sana da antrenmanların için ihtiyacın olan enerjiyi verecekler. Öğrenmeye hazır mısın?

Yumurta + Ispanak

İster omletine ıspanak kat, istersen sotelediğin ıspanakların üzerine tavada yaptığın yumurtayı ekle veya kaynamış yumurtalarını ıspanak salatana karıştır. The Journal of Nutrition dergisinde 2016’da yayımlanan bir çalışmaya göre, her halükarda bu olağanüstü besini yalnızca yeşilliklerine ekleyerek onlardan alacağın E vitaminini artırıyorsun. Araştırmacılar, ıspanakla yapılan bir salataya üç yumurta eklemenin, ağır antrenmanların verdiği oksidatif hasarı azalttığı kanıtlanan E vitaminin emilimini yedi kat artırdığını gözlemledi.

Bakla + Domates

Bakla, antioksidan yönünden zengin bir flavonoid olan kateşinden sekiz miligram içeriyor (yeşil çayda bulunanın üç katı miktarda). Araştırmalar, bu bileşimin domateste bulunan aynı türden bir flavonoid olan kuersetinle sinerji içerisinde çalışarak kanındaki trombositin pıhtılaşmasını önleyeceğini ileri sürüyor. Bu da kardiyovasküler sağlığında büyük bir iyileşme sağlayacaktır.

Biftek + Biberiye

Biftek, vücudunun kalorileri enerjiye dönüştürmek için ihtiyaç duyduğu B vitaminlerini sağlar. Ancak ızgara yapmak, biftekte belirli kanser çeşitleriyle ilişkilendirilen zehirli heterosiklik aminler ortaya çıkarır. Çözüm: Biberiye. Kansas State Üniversitesi araştırmacılarına göre bu bitki, kanserojen maddelerin oluşmasının önlenmesine yardımcı olan antioksidanlar içeriyor. Biberiyeyi sarımsak, zeytinyağı ve limon suyu ya da sirkeyle karıştırarak etin için lezzetli bir marine sos hazırla.

Meyve + Bitter Çikolata

Clarke, kaslarına oksijen taşıyan mineral olan demir yönünden eksikliğin varsa, daha çabuk yorulman muhtemeldir, diyor. Demir eksikliği nüfusun büyük bir kısmında karşılaşılan bir durum ve özellikle bitki odaklı bir beslenme düzeni uyguluyorsan buna karşı daha savunmasızsın. Bunun sebebi, kabuklu yemişlerde, fasulye türlerinde, sebzelerde ve bitter çikolatada (sürpriz!) bulunan, HEM olmayan demirin (hayvansal ürünlerden gelmeyen), vücudunun bu tür demiri parçalamasını kolaylaştıran C vitaminiyle eşleştirilmediği sürece, emiliminin zor olmasıdır. C vitaminiyle dolu yiyeceklere çilek, dut vb. meyveler, portakal, kivi ve kayısılar dâhildir. Esasen bunun, çileklerini bitter çikolataya daldırman için verilen kalıcı bir izin olduğu söylenebilir.