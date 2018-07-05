YEMEĞİN ÇIPLAK HALİ





Bazı yiyecekleri soymak tam bir mesele (senden çok çektik domates)! Ama pratik ve basit ipuçlarımız sayesinde, en inatçı kabuk veya derilerin üstesinden kolayca geleceksin. Fırını şimdiden ısıtmaya başla!

Tarifler: Rodale Test Mutfağı

SOMON

NASIL KESİLİR?

En keskin bıçak bile yanlış kullanıldığında işlevsizdir. İşte karşında kusursuz bir deri çıkarma taktiği:

1 / Kesme tahtası üzerine bir havlu kâğıt ser ve balık filetosunu derisi alta gelecek şekilde kâğıdın üzerine yerleştir. Fileto bıçağını, balığın dar kısmından deriyle etin arasına yerleştir.

2 / Havlu kâğıt yardımıyla deriyi sıkıca tut ve filetoyu sağa sola oynatarak kendine doğru çek; bıçak 45 derecelik bir açıda hareketsiz durmalı. Deri tamamen ayrılana kadar

filetoyu çekmeye devam et.

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Dereotlu, Peynirli Somon Köftesi

450 gr somon (büyük parçalar hâlinde, küp kesilmiş), 60 gr ufalanmış beyaz peynir, 1 çorba kaşığı kıyılmış dereotu, 1 yumurta ve birer tutam tuz ve karabiberi mutfak robotundan geçir. Harçtan 8 adet küçük köfte çıkar ve yapışmaz tavada içi pişene kadar, iki tarafını da 2-3 dakika boyunca pişir. 4 KİŞİLİK

Bir porsiyonda: 205 kalori, 10 gr yağ (3 gr’ı doymuş), 1 gr karbonhidrat, 319 mg sodyum, 25 gr protein

Limon Otlu Somon Şiş

Izgarayı orta ateşte ısıt. 450 gr küp kesilmiş somon, 1 kırmızı soğan (şişe geçirilecek parçalara ayrılmış) ve dilimlenmiş 1 limonu, önceden ıslatılmış tahta şişlere diz. Ardından 2’şer çorba kaşığı zeytinyağı ve doğranmış maydanoz, 1 çorba kaşığı doğranmış biberiye, birer tutam tuz ve karabiberi karıştırıp fırça yardımıyla şişlerin üzerine sür. Ara sıra çevirerek, her tarafı iyice pişene kadar yaklaşık 8 dakika ızgarada pişir. 4 KİŞİLİK

Bir porsiyonda: 238 kalori, 14 gr yağ (2 gr’ı doymuş), 4 gr karbonhidrat, 2 gr şeker, 293 mg sodyum, 1 gr lif, 23 gr protein

NAR

NASIL AYIKLANIR?

Her babayiğidin harcı olmayan sevgili nar! Nar tanelerini kabuğundan ayırmak hem zahmetli hem de zaman alıyor, üstüne bir de her taraf lekeleniyor. Ama iki adımda hepsinin önüne geçmen mümkün:

1 / Narı bir kesme tahtasının üzerine al, ortadan ikiye kes.

2 / Geniş bir kâsenin içinde, narı kesilmiş tarafı aşağı gelecek şekilde tut. Tahta kaşık yardımıyla sertçe vurarak taneleri kâseye düşür. Diğer yarısına da aynı işlemi uygula.

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Narlı Yulaf

40 gr yulafı sütle karıştırarak pişir (soğuk yemek istersen bir gece önceden sütün içine yulafı koyup buzdolabında beklet). ½ tatlı kaşığı tarçın ve vanilya özütü ekle. Üzerine 30 gr nar ve 1 çorba kaşığı kavrulmuş kurutulmuş Hindistan cevizi ilave et. 1 KİŞİLİK

Bir porsiyonda (240 ml yağsız sütle hazırlanmış): 380 kalori, 12 gr yağ (3 gr’ı doymuş), 52 gr karbonhidrat, 21 gr şeker, 119 mg sodyum, 8 gr lif, 16 gr protein

Narlı Kinoa Salatası

370 gr pişmiş ve soğutulmuş kinoa, 1 kap bebek roka, 1 adet elma (doğranmış), 50 gr ufalanmış beyaz peynir, 30 gr kavrulmuş ve doğranmış Pikan cevizini karıştır. 1 çorba kaşığı ballı hardal ve 2 çorba kaşığı limon suyunu çırpıp sos hazırla. Sosu salatanın üzerinde gezdir ve karıştır. 90 gr nar ilave et ve servis etmeden önce buzdolabında soğut. 4 KİŞİLİK

Bir porsiyonda: 271 kalori, 12 gr yağ (3 gr’ı doymuş), 37 gr karbonhidrat, 15 gr şeker, 175 mg sodyum, 5 gr lif, 7 gr protein

SARIMSAK

NASIL SOYULUR?

Her bir dişin üzerindeki zarı soymak gerçekten sabır zorlayıcı olabiliyor. Ama artık öyle olmayacak!

1 / Dişleri birbirinden ayır ve cam bir kavanozun içine koy. Kapağını kapat ve otuz saniye boyunca kavanozu salla.

2 / Kapağı aç ve soyulmuş dişleri tek tek topla.

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Fırında Sarımsaklı Yeşil Fasulye

Fırını ızgara ayarında ısıt. 500 gr ayıklanmış fasulyeyi 4 diş kıyılmış sarımsak ve 1 çorba kaşığı zeytinyağı ile harmanla. Pişirme kâğıdı serdiğin bir fırın tepsisine dizip yarımşar tatlı kaşığı tuz ve karabiber serpiştir. Fırının en üst ızgarasına yerleştir. Arada bir kez fasulyeleri alt üst ederek çıtırlaşana kadar kızart.

Peynirli Sarımsaklı Pide

2 çorba kaşığı zeytinyağı ve 4 diş kıyılmış sarımsağı bir tavada ısıt. Orta büyüklükte açtığın hazır pizza hamurunun üzerine fırça yardımıyla sür. 40 gr yağsız ricotta veya lor peynirini hamurun üzerine ufala. 30 gr rendelenmiş Parmesan ilave et ve kalan zeytinyağını üzerine gezdir. 200 dereceye ayarladığın fırında çıtırlaşana kadar, yaklaşık 8 dakika pişir. Taze çekilmiş karabiber ve taze fesleğenle süsle. 6 KİŞİLİK

Bir porsiyonda: 218 kalori, 10 gr yağ (2 gr’ı doymuş), 25 gr karbonhidrat, 1 gr şeker, 344 mg sodyum, 1 gr lif, 8 gr protein

DOMATES

NASIL SOYULUR?

Domatesin kabuğu çok ince ve narin olduğu için soyması zahmetlidir. Aşağıdaki taktikleri dene.

1 / Önden bir kap buzlu su hazırla. Domateslerin alt kısmının ortasına, bıçakla bir çarpı işareti çiz.

2 / Kevgir yardımıyla domatesleri kaynar suyun içine at. 30 saniye bekle.

3 / Kaynar sudan çıkarıp hemen buzlu suya al.

4 / Soğuyan domateslerin kabuklarını elinle, çarpı işaretinden başlayarak soy.

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Ege Usulü Menemen

1 adet soğan, 1 adet dolmalık biber ve 1 diş sarımsağı doğrayıp tavaya al; 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ekleyip 2 dk sotele. 600 gr soyulmuş ve doğranmış domates, ¼ tatlı kaşığı tuz, ½ tatlı kaşığı pul biber ekle. 10-12 dakika pişir. Tavada 4 boşluk aç, her birine birer yumurta kır (karıştırma). Kapağını kapat ve yumurtalar pişene kadar bekle. 4 KİŞİLİK

Bir porsiyonda: 217 kalori, 6 gr yağ (2 gr’ı doymuş), 29 gr karbonhidrat, 6 gr şeker, 436 mg sodyum, 4 gr lif, 12 gr protein

Pratik Domates Reçeli

Küçük bir tencerede 400 gr soyulmuş ve doğranmış domates, 2 çorba kaşığı bal, 1 çorba kaşığı elma sirkesi, 1 tatlı kaşığı kuru biberiye ve bir tutam tuzu kaynama noktasına getir. Ateşi kıs ve karıştırarak, reçel kıvamı alana kadar 15-20 dk pişir. Buzdolabında bir hafta saklayabilirsin. 4 KİŞİLİK

Bir porsiyonda: 50 kalori, 12 gr karbonhidrat, 11 gr şeker, 151 mg sodyum, 1 gr lif, 1 gr protein



