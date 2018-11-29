YEME BOZUKLUĞUNUN İŞARETLERİ





Yeme alışkanlıkların sağlıksız bir takıntıya, dahası hiçbir şey yiyememeye dönüşürse ne olur?

Londra Yeme Bozuklukları ve Beden Algısı Merkezi’nden Uzman Klinik Psikolog Dr. Bryony Bamford, dikkat etmen gereken belirtileri sıralıyor.

1- Yemekle ilgili düşünceler zihnini çok meşgul ediyor. Öğünlerini planlamak ve düşünmek için çok fazla zaman harcıyorsun ve sürekli sağlıklı yaşam bloglarını okuyorsun.

2- Yemekle ilgili çok sıkı kurallara sahipsin ve yemek için kendine izin vermediğin çok fazla yiyecek var.

3- Yemekle ilgili kurallarını yıkmak seni kaygılı, stresli ve suçlu hissettiriyor.

4- Yiyecekleri “iyi” ve “kötü” olarak kategorilere ayırıyorsun ve azıcık bile olsa “kötü” yemenin sağlığına ve kilona olumsuz etkileri olacağından korkuyorsun.

5- Yiyecekler sosyal hayatını belirliyor ve “kötü” şeyler yemen gereken yerlere gitmekten kaçınıyorsun.

6- Yemekle ilgili çevrendeki birçok kişiye oranla daha çok kuralın var ve yakınların tarafından bu durumla ilgili yorumlar duyuyorsun..

