YEME ALIŞKANLIKLARINDA UFAK DEĞİŞİKLİKLER YAP





Bazen yeme rutininde yaptığın küçük değişiklikler bile kelebek etkisi yaratır. Bu yıllardır söylediğimiz ve inandığımız bir gerçek. En büyük değişimler küçük adımlarla başlar! Verdiğimiz önerilerden birkaçını derledik:

Yemeklerini haftalık hazırla

Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını sürdüren insanların ortak noktası, yemeklerini önceden hazırlıyor olmaları. Ofiste iyi beslenemediğini düşünüyorsan, bir hafta boyunca yiyeceğin yemekleri önceden hazırlayıp bir kısmını dondurucuya kaldırarak işini kolaylaştırabilirsin. Planların konusunda da spesifik olmanı öneririz. Pazar gününün birkaç saatini haftanın geri kalanında neler yiyeceğini planlamaya ve alışveriş yapmaya ayır. Yemeklerini hazırla ya da ön hazırlık yap (sebzeleri yıkamak, doğramak ya da bakliyat haşlamak gibi). Hafta ortası yoğun günlerde kendine teşekkür edeceksin. Tasarruf edeceğin paradan bahsetmiyoruz bile. WH Stil Editörü İrem Arkan kahvaltısını akşamdan hazırlayıp saklama kabında ofise getiriyor; böylece kahvaltıyı atlamadığını ve günün geri kalanında daha iyi tercihler yaptığını söylüyor.

Alkolü fazla kaçırma

Arkadaşlarınla buluştuğunda sosyalleşmek için içki içmek –ya da ortama ayak uydurmak için bir kadeh daha söylemek zorunda değilsin. Alkolün diğer tüm zararlarının yanı sıra yüksek oranda kalori de içerdiğini unutma. Düzenli alkol aldığında, farkına bile varmadan birkaç kilo alabilirsin. Özellikle kokteyllerin kalori oranı tahmin ettiğinden daha fazla olabiliyor. Yanında atıştırdığın çerezlerden henüz bahsetmedik. Alkolü sınırlamak için bir kadeh içtikten sonra soda sipariş etmeyi deneyebilirsin. Geçtiğimiz aylarda WH’e hazırladığımız bir konu için alkolden tamamen uzak durduğum 21 günlük bir deney yapmış ve bunu kendi hayatımda görmüştüm. Sosyalleşmek için alkole ihtiyacımız yok.

Önce menüye bak

Eğer yemeği dışarıda yiyeceksen, evden çıkmadan önce gideceğin restoranın menüsüne bak. Böylece oradayken arkadaşlarından etkilenmeden doğru bir seçim yapma şansın yükselir. WH Yazı İşleri Müdürü Pınar Şen gideceği restoranın Instagram sayfasına bakmayı tercih ediyor. Böylece hem menüdeki yiyecekleri görüyor hem de yapılan yorumları okuyup ne yiyeceğine karar veriyor.

Abur cuburdan uzak dur

Çalışmalar günlük aldığımız kalorinin neredeyse yüzde 67’sinin, markette yaptığımız seçimlerden kaynaklandığını gösteriyor. Bu durumda yapabileceğin en titiz hamle, abur cubura yönelmemek için aç karnına alışverişe çıkmamak ve önceden hazırladığın alışveriş listesine sadık kalmak. Evde bulunsun, misafir gelir düşüncesiyle abur cubur alma; gün sonunda dayanamayıp o cips paketini açacağını biliyorsan neden böyle bir hamlede bulunasın ki?

İştahı bastıran koku hangisi?

Evet, hiçbir koku mutfaktan yayılan taze kek kokusu kadar güzel olamaz. Ama bu kokunun mutfakta kalmasına izin verirsen, bu daha çok yemene neden olabilir. Araştırmalar, yeşil elma kokusunun iştahı bastırdığını gösteriyor. O zaman mutfağını havalandır, yeşil elma kokulu bir mum yak ve yeni aldığın kitabı okumaya başla.

