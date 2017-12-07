YEDİKLERİN, EGZERSİZ VE DÜZENLİ UYKU… HEPSİ SENİ YENİLEYECEK!





Diyetisyen Emre Uzun, uzun yıllara dayanan tecrübesi ve mesleki alanına giren gelişmeleri yakın takibiyle, kapıyı çalan 2018 yılı için bambaşka bir liste hazırladı. Ortaya çıkan “Yapılacaklar-Yapılmayacaklar” listesine uyarak, 2018’i bambaşka bir ruh ve beden sağlığıyla karşılayabilirsin!

“NE YERSEM O OLURUM” mottosuna inan

Yemek tabağının yarısından fazlasının sebze ile dolu olmasına dikkat et. Gözünü doyurmak için renkli, bedenini doyurmak için lifli ve ruhunu doyurmak için keyif aldığın besinlere programında yer verirsen başarıya ulaşabilirsin.

“SU İÇ” çünkü su, bütün tabiatın itici gücüdür. Sağlıklı kalmak, sağlıkla zayıflamak için günde en az 1,5-2 litre su tüketmen gerekir.

1,5-2 litre su ortalama bir miktar. İdeal olan ise kişinin su ihtiyacını içinde bulunduğu duruma, mevcut hastalıklarına, hava sıcaklığına ve aktivite düzeyine göre ayarlaması… İlk yapman gereken şey, yeterli su içip içmediğini kontrol etmek. Günlük 8-10 bardak su içmeye özen göster ve su içmek için susamayı bekleme. İdrar rengini de gözlemle. Koyu sarı renkse yeterli miktarda su içmiyorsun demektir.

“ZAMANINDA UYU” ve bunu rutin bir alışkanlık haline getir.

Uyku açlık ve tokluk hissini düzenler. Saat 23.00-07.00 saatleri arasında ve toplamda 7-8 saat uyumaya özen göster. Çünkü vücudumuzun biyolojik saati, gecenin ilerleyen saatlerinde bizi daha tuzlu ve yağlı yiyeceklere yöneltir. Bu da geç saatlere kadar oturan insanların, erken yatan insanlara kıyasla her gün ortalama 550 kalori daha fazla almalarına yol açar.

“EGZERSİZ YAP” ama daha da önemlisi yapmaktan zevk aldığın egzersizlere yönel.

Düzenli olarak yapılan egzersizin sağlık açısından önemi büyüktür. Egzersiz yapmak, sağlıklı bir yaşamın kapısını açan altın anahtar gibidir. Tüm kasların çalışmasını sağlamak ve körelmelerini engellemek amacıyla belirli aralıklarla yapılan her egzersizin aynı zamanda ‘bilinçli’ olarak yapılması gerekir ki insana her zaman fayda sağlasın… Fiziksel egzersiz yapmak, kendini günlük hayatında daha mutlu hissetmeni sağlar. Çünkü aktif olduğunda vücudun daha fazla endorfin salgılar ve endorfin de vücudun doğal mutluluk hormonudur!

“ARA ÖĞÜN” ye ama atıştırdıkların sağlıklı olsun!

Aç kalmadan sağlıklı zayıflama yolunda en önemli destekçin ara öğünlerdir. Bir ara öğün yemek, kan şekerindeki dalgalanmaları kontrol altına alır. Bu sayede çabuk acıkmazsın ve bir sonraki öğünde de daha az yersin. Ayrıca yediğin ara öğünler, sindirim sisteminin de düzenli bir şekilde çalışmasını sağlayacaktır.

2018’in EN FİT BESİNLERİ

Diyetisyen Emre Uzun, 2018 yılında mutfağımızdan eksik etmememiz gereken besinleri de sıralıyor. Dahası bazılarıyla hazırlanan leziz tarifler de veriyor:

Dragon Meyvesi (Pitaya)

Pitaya, içindeki bol miktarda C vitamini ile antioksidan özellik göstererek bağışıklık sistemini güçlendirir. Yüksek kalsiyum içeriğiyle kemik gelişimini de destekler. 100 gram pitayanın yaklaşık 55 gramı yenebilir ve bu da yaklaşık 40 kaloriye denk. Ayrıca içeriğindeki çözülebilir lif, potasyum ve düşük şekerle de 2018’in en gözde besinlerinden biri olmaya aday!

Pitaya ile Smoothie Tarifi

Malzemeler:

1 adet pitaya meyvesi

1 avuç ıspanak

1/4 bardak laktozsuz süt

3-4 adet ceviz

Yapılışı:

Tüm malzemeleri blenderdan geçirin ve afiyetle için!

Karabuğday (Greçka)

İçindeki potasyum başta olmak üzere birçok yararlı maddenin etkisiyle yüksek tansiyonu ve kolesterolü düşürmede etkili bir tahıldır. Bu sayede kalp ve damar hastalıklarına karşı da koruyucu etkiye sahiptir. Karabuğdayda bol miktarda magnezyum bulunduğu için kan şekerini dengede tutar. Ayrıca lifli yapısı sayesinde sindirim ve boşaltım sistemlerinin de sağlıkla işlemesini sağlar. Karabuğday, özellikle bağırsak sağlığını korumada oldukça önemli görevlere sahiptir.

Karabuğdaylı Krep Tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı karabuğday unu

2 adet yumurta

1 su bardağı laktozsuz süt

Yarım su bardağı su

Yarım çay kaşığı tuz

İç malzemesi için:

7-8 adet mantar

1 küçük boy soğan

1 avuç ıspanak

Kekik, karabiber (yarım çay kaşığı)

2 adet kırmızıbiber

½ çay bardağı sıvı yağ

Yapılışı:

Tüm malzemeleri geniş bir kâsenin içinde iyice karıştırın. Önceden yağlanmış ve kızdırılmış tavaya hazırladığınız karışımdan 1 kepçe dökün. Arkalı – önlü, krep hamuru gibi pişirin.

İçi için, soğan, mantar ve kırmızıbiberi incecik kıyın. Sıvı yağda soteledikten sonra, ince kıyılmış ıspanakları, kekik ve karabiberi ilave edin. Kreplerin içerisine hazırladığınız harçtan ilave edin ve afiyetle yiyin.

Deniz Yosunu

Deniz yosunu minerallerden, özellikle demir ve iyottan yana çok zengindir. Bol miktarda selenyum ve iyot içeren bir besin olduğu için vücudun tiroid dengesini korur. Bu nedenle tiroid işlevini rutin olarak destekleyen bir bitki de denebilir. Deniz yosununun içerdiği kükürtlü polisakkaridlerin bağışıklığı düzenleyici, pıhtılaşmayı ve damar tıkanıklığını önleyici, iltihap giderici, mikrop, HIV, Herpes ve sarılık dâhil olmak üzere virüslere karşı koyucu etkileri vardır. Deniz yosunu, içinde bol miktarda lif bulunan besinlerden biridir. Aynı zamanda yüksek enerji verir. Bu özellikleri sayesinde sindirim sisteminin de güçlenmesini sağlar.

Aloe Vera

Aloe vera A,B, C ve E vitaminleri içerir. Bu nedenle özellikle aloe vera içeren çaylar antioksidan etkiye sahiptir ve bu da bağışıklık sistemini güçlendirir. Aloe vera bitkisi, içerdiği protein, mineral ve vitaminler sayesinde kollajen üretimini de artırır. Bu da cilt üzerinde olumlu etkiye sahiptir ve ciltteki yaşlanmayı geciktirir. Aynı zamanda kolesterol dengeleyici olan aloe vera, sindirim sistemini rahatlatıcı etkisiyle de bilinmektedir.

