YAZIN FAVORİ ŞARKISI ALEYNA’DAN!





Aleyna’dan vazgeçmiyoruz! Bir topluluk platformu tarafından düzenlenen “2018 yazının favori şarkısı” anket sonuçları açıklandı. Yazın en favorisi Aleyna Tilki’nin seslendirdiği ‘Yalnız Çiçek’ şarkısı oldu.

Kadınların ve erkeklerin tutkulu ve bilgili oldukları konularda birbirlerine yardım etmek, hayatın her alanına dair soru sormak ve fikir alışverişinde bulunmak için bir araya geldiği topluluk platformu, üyelerine “Yaz geldi. Sizin favori yaz şarkınız hangisi?’ sorusunu yönlendirdi.

Binlerce kişinin katıldığı ankette şarkıları ve klipleri ile adından sıkça söz ettiren Aleyna Tilki, ‘Yalnız Çiçek’ ile bu yazın da favorisi seçildi. Aleyna Tilki oyların yüzde 59’unu alarak açık ara anketin birincisi oldu.

Ankette genç kızların sevgilisi Edis, ‘Roman’ şarkısıyla oyların yüzden 18’ini aldı. Onu yüzde 14 oy oranıyla Hadise ‘Farkımız Var’ şarkısıyla takip etti.

Ankette kız – erkek dağılımında da sonuç değişmedi. Kızların yüzde 58’i, erkeklerin ise yüzde 60’ı Aleyna Tilki’yi tercih etti.

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