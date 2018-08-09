YAZIN EN SICAK AYI İÇİN 10 ÖNERİ





Yazın en güzel ve sıcak ayında bronz tenini ortaya çıkaracak, sıcak gecelerde seni daha canlı ve ışıltılı gösterecek makyaj ve güzellik önerilerine mutlaka göz at.

– ÇOK AMAÇLI ÜRÜNLERDEN EDİN

Yaz için tek bir şey alacaksanız, çok amaçlı kullanılabilen ürünlerden birini tercih et. Hem dudaklara, hem yanaklara hem de cilde uygulanabilen, renk veren ve yüzü aydınlatan ürünler özellikle bu mevsim favorimiz.

Nars Multiple çok amaçlı stik, 205 TL; makyajtrendi.com

– RENKLİ NEMLENDİRİCİLERİ DENE

Bronzlukla elde edilen renk makyaj için senin için yeterli bir zemin değilse renkli nemlendiricileri deneyebilirsin. Elinin altında böyle bir ürün yoksa; yağsız bir nemlendiriciyle ve hafif yapılı bir fondöteni karıştırarak cildinize uygulayarak aynı sonucu yakalayabilirsin.

NYX renkli nemlendirici, 29,99 TL; nyxcosmetics.com.tr.

-SUYA DAYANIKLI FORMÜLLERE GEÇİŞ YAP

Herhangi bir makyaj hatası maskara ya da kalemin akması kadar kötü bir görüntü veremez. Bu aylarda mutlaka favori ürünlerinin suya dayanıklı olanlarından edinin. Hem vücut ısısı, hem de sıcak nedeniyle normal eyeliner ya da maskaralar dağılarak akabilir. Suya dayanıklı olanlar ise sıcaktan hatta sudan bile etkilenmeyerek ilk sürüldüğü gibi kalır.

Burberry Cat Jet Black No: 01 Eyeliner, 175 TL; beymen.com.

– CİLDİNİ ARINDIR

Ağustos sıcaklarında yılın diğer günlerine göre daha hafif makyaj yapacağın için cildinin pürüzsüz olması önemli. Bunun için tatile çıkmadan önce peelingle ya da yüz temizleme fırçası ile cildinizi mutlaka arındır. Böylece makyajın akmasına neden olabilecek fazla yağ miktarını temizleyerek net bir zemine sahip olabilirsin. Yüzünde peelingle geçmeyecek sivilce ya da yağ bezesi bulunuyorsa hafif içerikli fondöten ya da BB krem kullanmayı tercih et.

Foreo Luna Mini 2 yüz temizleme fırçası, 699 TL; foreo.com.

– DUDAKLARINA ÖNEM VER

Dudaklarında oluşabilecek kuruma ve çatlamanın önüne geç. Gün içinde bol bol nemlendir. Nemlendirme öncesi soyulma varsa öncelikle arındır. Şeker içerikli bir peeling ve yumuşak uçlu bir diş fırçası bu işlem için ideal. Unutma yaz makyajında aslında en dikkat çekici ayrıntı, canlı renkleri kusursuzca yansıtan dudaklardır.

Chanel Le Rouge Crayon De Couleur No:18 Rose Shocking, 190 TL; sevil.com.tr.

– AZ ÜRÜN KULLAN

Kat kat uygulanmış bir makyaj sıcak günlerde kalıcılığını koruyamayacağı gibi ilerleyen saatlerde birbirine karışarak cildinde hoş olmayan bir görünüme neden olabilir. Yazın kullandığınız ürünleri azalt. Fondöten yerine kremsi bir yapıda kapatıcıyı gizlemek istediğiniz bölgelere az miktarda uygulayın. Böylece cildinde fondötenin yaratacağı ağırlığı önleyebilirsin.

Dior Backstage Pro Flash Luminizer No: 025 kapatıcı, 234 TL; sevil.com.tr.

– VÜCUDUNU UNUTMA

Yazın ışıltısını sadece yüzüne değil vücuduna da taşı. Bronzlaşsan bile vücudunu nemlendirmezsen canlı bir görünüme sahip olamazsın.Bunun için sıradan bir nemlendirici yerine ışıltı katan vücut kremlerini tercih et

Nuxe Huile Prodigieuse Or vücut yağı, 155 TL; eczanelerde.

– CİLDİNİ NEMLİ TUT

Cildimiz yazın sıcak nedeniyle kurumaya daha meyilli bir hale geliyor. Deniz ve havuza girdiğin için nemlendiriyor gibi düşünenlerdensen yanılıyorsun. Cilt bariyerini dışarıdan gelecek çevresel kirlilik, güneş ışınları ve akteriler gibi birçok etmene karşı güçlü tut. Kuruluktan korumak için nemlendirirken yağlı bir ürün seçerek cildini sıcak günlerde hem boşuna yorma hem de sivilce oluşumuna zemin hazırlama. Hafif içerikli yağsız bir nemlendirici seç.

Neutrogena Visibly Clear yağsız nemlendirici, 18,90 TL; watsons.com.tr.

– SAĞLIKLI BRONZLAŞ

Bütün gün güneşin altında cildinize renk katmak için sağlığınızı riske atmayın. Hem elde ettiğin bronzluka sonsuza kadar sürmeyecek, hem de zararlı ışınların yüzünüzde oluşturacağı lekelerden kurtulmak sonbaharda kabusunolacak. Bunun için kolay ve sağlıklı olanı seç: bronzlaştırıcı pudra ya da aydınlatıcı kullanarak yüzünde istediğin canlılığı ve ışıltıyı elde et.

Sephora Shimmering bronzlaştırıcı pudra, No: 01 My Seychelles Cruise 64,90 TL; (0212) 345 60 35.

– DOĞRU ARAÇLARI SEÇ

Cildini kusursuz göstermek için belki de en iyi ürünleri alıyorsun. Ama bunları doğru bir şekilde uygulamak net bir görünüm için oldukça önemli. Bu nedenle makyaj fırçalarına yatırım yap. Hem de en iyisine. İnan sonuç elle uygulamana göre hem daha kusursuz, hem de daha kalıcı olur.

Avon fondöten fırçası, 27 TL; avon.com.tr.

Kaynak: InStyle Türkiye Ağustos 2018



