YAZIN CİLT BAKIMINDA YAPMAMAN GEREKEN HATALAR



Yaz aylarında cilt bakımında en sık yapılan hatalardan bahsedelim mi?

Her sezon nasıl gardırobunu mevsime adapte ediyorsan, cildine uyguladığın bakımı da aynı şekilde mevsime göre adapte etmelisin.

İşte yaz aylarında sağlıklı bir cilde sahip olmak için bilmen gerekenler…

MAKYAJ KALINTILARI

Güneşe çıkmadan önce yapılan en büyük hatalardan biri cildini makyaj ve kirden doğru bir şekilde arındırmamak. Akşamdan kalan makyaj veya iyi temizlenmemiş bir cilt üzerindeki kalıntılar güneş ışınlarına maruz kaldığında lekelere sebep olacaktır. Güneşe çıkmadan önce cildinin tamamen temizlendiğinden emin olmak leke oluşumu riskini minimuma indirecek.

SICAK DUŞ

Rahatlamak için sıcak bir duş almak iyi bir fikir olsa da cildin için bu her zaman geçerli değil. Sıcak su, uzun süre güneşe maruz kalmış cildinin daha da kurumasına sebep olacaktır. Deniz veya havuz sonrası duş alırken suyun ısısının 25 derecenin üstüne çıkmamasına dikkat edersen, halihazırda güneşin kuruttuğu cildin daha fazla nem kaybetmez.

UZUN SÜRE GÜNEŞLENMEK

Bronz bir tene kavuşmak istiyorsan bunu cildini daha az yıpratarak da yapabilirsin. Tüm gün güneşin altında yatmak yerine, her gün belirli bir süre güneşlenip kademeli olarak bronzlaşmak hem cildiniN bir anda kavrulmasına engel olur hem de daha kalıcı bir bronzluk sağlar.

DÖRT MEVSİM SPF’Lİ KREMLER

Güneş ışınlarından korunmak sağlıklı bir cilt için en önemli adımlardan. Ancak yapılan en büyük yanlışlardan biri SPF’li, yani güneşten koruyucu ürünleri sadece yaz aylarında kullanmak. Cildimiz yaz ayları kadar yoğun olmasa da yıl boyu güneşin zararlı etkilerine maruz kalıyor. Dolayısıyla SPF’li kremlerin her mevsimde düzenli kullanılması tavsiye ediliyor. Ayrıca ürünleri seçerken içinde retinol olmayan ve cilt tipine uygun olanları tercih etmeye özen göster.

EPİLASYON SONRASI BAKIM

Yapılan en büyük yanlışlardan biri de epilasyonun hemen ardından denize veya havuza girmek. Cildini, tüylerini aldıktan kısa bir süre sonra klor ve tuzlu suya maruz bırakmak, tahriş olmasına sebep olabilir. Ayrıca tahriş olan bir ciltte güneş ışınları da lekeye sebep olacaktır. Bu sebeple epilasyon sonrası cildinin toparlamasına zaman tanımakta, havuza veya denize girmek için bir gün beklemekte yarar var.

