YAZIN CİLDİNİ BU 5 BESİN İLE YENİLE

Yaz aylarında cilt sağlığını korumak için nemlendirici kullanımı kadar cildi yenileyen doğal besinleri tüketmek de önem kazanıyor. Öğünlerde vitamin ve mineral yönünden zengin besin kaynaklarına yer vermek, sağlıklı ve ışıltılı bir cildin kapılarını açıyor.

Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı yaz aylarında cildi yenilemeye yardımcı olan besinleri anlattı:

Kabak çekirdeği ciltteki ölü dokuları atıyor

Yaz aylarında güneş, deniz, havuz gibi etkenler ciltte birçok hasara neden olabiliyor. Cildi yenilemek için yararlanılabilecek besinlerin başında kabak çekirdeği yer alıyor. Her gün 1 avuç kabak çekirdeği cildin gençleşmesine ve ölü dokuların atılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda kabak çekirdeğinin içerisinde yer alan vitaminler güneş yanıkları ile oluşacak olan cilt kusurlarına da iyi gelebiliyor. Kabak çekirdeğindeki sayısız vitamin ve mineraller vardır. Özellikle E vitamini cildi güçlendirir, A vitamini ise cilt hücrelerini yeniler ve cilt sorunu azaltır. Kabak çekirdeğindeki yağ asitleri, sebum üretimini sürdürerek cildin nemini geri kazanmasını da sağlar.

Susam ile cilt yaşınız genç kalsın

Susam; cildi nemlendiren, besleyen ve yaşlanmayı geciktirebilen mucizevi bir besindir. A ve B vitaminleri, fosfor, bakır, kalsiyum, çinko, magnezyum gibi mineralleri barındırır. Omega 6-9 yağ asitleri açısından da oldukça zengin olan susamı her gün 1 çay kaşığı kadar tüketilebilir. Susamın içinde yer alan sesamol, hücre deformasyonunu engelleyerek cilt yaşını genç tutar.

Güzellik mucizesi ananasta

Cilt, dış etkenlere karşı hemen olumlu veya olumsuz sinyal veren bir organdır. Bunun için tüketilen besinlere de oldukça dikkat edilmelidir. Ananas cilt için en kısa sürede olumlu etki yaratan bir meyvedir. Cilt için en yoğun antioksidan ve c vitamini içeriği ile cildi temizleyip lekelerden arındıran ananas her gün birkaç dilim tüketilebilir. Özellikle ananasın içerdiği vitamin ve mineraller yağ yakımını da hızlandırdığı için ananas her yönüyle faydalıdır. Suyunu sıkarak da her gün bir bardak tüketilebilir. Ananas içerdiği alfa-hidroksi asitler ve antioksidanlar ile cilde zarar veren serbest radikalleri ortadan kaldırır.

Tam tahıllar ile tam bir cilt koruması

Tam tahıllar antioksidan kaynağı besinlerdir. İltihaba bağlı olarak cilt hasarıyla savaşırlar. Vücuda gerekli olan B vitamini biyotini alınmazsa, cilt kurur ve pul pul dökülebilir. Bunun için özellikle günde 1 dilim tam tahıllı ekmek tüketmek ciltte oluşacak hasarları önlemeye yardımcı olur. İçerdiği E vitamini ile cildi güneşin zararlı etkilerinden koruyarak cilt kuruluğunun ve kırışıklıklarının azalmasına yardımcı olur.

Parlak bir cilt için tatlı kırmızı biber

A vitamini, beta-karoten içeren sebzeler parlak ve yumuşak bir cilt için yardımcı besinlerdir. Oldukça az kalorili olan ve çarliston dediğimiz tatlı kırmızı biberlerden günde 2-3 tane tüketmek günlük c vitamini ihtiyacını sağlar. Özellikle sabah kahvaltılarında ya da salatalarda çiğ olarak tüketilmesi gerekir. Aynı zamanda vitamin B6 kaynağı olan tatlı kırmızı biber içerdiği karoten ile cilde gelen kan miktarını artırır. Cilde parlaklık katan tatlı kırmızı biber aynı zamanda akne oluşumunu engellemeye de yardımcı olur.

—