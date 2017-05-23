YAZIN CİLDİNE DAHA ÖZEL BİR İLGİ GÖSTER





Yaz kapımıza geldi dayandı. Bu mevsimde cildimiz güneşin etkisiyle canlanacak, D vitamini sentezi yapacak ve kemiklerimiz kuvvetlenecek. Ancak dikkatli olunmaması halinde cilt, güneşin hasarlarına da açık hale gelecek. Bu nedenle güneşe çıkmadan önce ve güneşlenirken cildimizi koruyucu kremler ile korumamız gerekir.

Kadın cildi erkek cildinden farklı mı? Kadınların ve erkeklerin ciltleri arasında yapısal farklılıklar bulunmaktadır. Testosteron uyarısı cildin kalınlaşmasına neden olur bu da erkek cildinin kadın cildine göre %25 gibi daha kalın olduğunu açıklar. Aynı zamanda erkek cildi daha dayanıklıdır. Yağ üretimi de farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle daha uzun süre cilt problemleri yaşarlar.

Erkek cildinde kollajen yani protein yoğunluğu fazladır bu nedenle aynı yaşta ki kadın cildi , erkek cildinden daha büyük gösterir. Fakat erkekler güneşlenmeye fazla meraklı olmadıklarından güneş koruyucu kullanmazlar sonuçta güneşin zararlı etkileri erkek cildinin hızlı yaşlanmasına neden olur.

