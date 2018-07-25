YAZA ÖZEL BAKIM





Ter, hijyenik olmayan havuzlar, sentetik kumaşlara sahip giysiler ve ıslak mayolar… Bu saydıklarımızın tümü, genital enfeksiyon ve hastalıkların sana “merhaba!” demesine yol açabiliyor. Bu yüzden temmuz sıcaklarında hijyenini korumak için ekstra çaba sarf etmen gerekiyor. İşte yapman gerekenler:

– Pamuklu ve terletmeyen iç çamaşırlarını tercih et ve sık sık değiştir (gerek duyuyorsan günde birkaç kez).

– Eğer yoğun temponda iç çamaşırını değiştirmen mümkün değilse günlük ped kullan. Günlük pedlerin emici pamuksu yüzeyi cildinin kuru kalmasını ve temiz olmasını sağlar.

– Vajinanın normal florasını bozacağı için vajinanın içini asla yıkama. Dış bölgeyi ise kokusuz sabunla ve bunun için özel üretilmiş intim ürünlerle temizleyebilirsin.

