YAZA HAZIRLANANLARIN DOSTU 14 DÜŞÜK KALORİLİ YİYECEK





Salatalıktan domatese, maruldan semizotuna, çaydan kahveye… Yaza hazırlanırken diyet yapanların yanında olacak, ne kadar atıştırılsa da vicdan azabı vermeyecek, çok az kaloriye sahip 14 lezzet Yemek.com’un listesinde.

Yaza sayılı günler kaldı. Forma girme heyecanı giderek daha çok kişiyi etkisi altına alıyor. Diyet tariflerinin hayatımızın odağına yerleştiği bugünlerde, yemeğe aşkla bağlı olanların durumu biraz daha zorlayıcı olabiliyor. Yemek.com bir şeyler atıştırmadan duramayanlar için, Ne Kadar Yeseniz de Kalorisiyle Üzmeyecek 14 Düşük Kalorili Yiyecek listesini oluşturdu. Tümü sağlıklı ve çok düşük kalorili olan bu lezzetler, adeta diyet yapanlar pişmanlığa sürüklenmesin diye var.