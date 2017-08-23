YAZ TATİLİNDE ALDIĞIN KİLOLARI BAL YİYEREK VEREBİLİRSİN





Yılın yorgunluğunu atmak ve dinlenmek için çıkılan tatillerden birçok kişi kilo alarak geri döndü.

Otellerdeki ve tatil köylerindeki açık büfe sistemler, plajlarda tüketilen aperatifler ve şekerli içecekler, kısa sürede kilo alınmasına sebep oluyor. Tatil boyunca aldığı kiloları, sağlıklı ve doğal yollarla vermek isteyenler, içerdiği vitamin, mineral ve enzimler ile metabolizmayı hızlandıran ham balı beslenme düzenine ekleyerek, sonbahara formda ve fit bir vücutla girebilir.

Yoğun iş hayatından uzaklaşmak ve dinlenmek için çıkılan tatillerde, özellikle yüzme, su sporları gibi fiziksel aktiviteler sonrası kişilerde iştah artışı oluyor. Otel ve tatil köylerindeki açık büfe sistemi, kalorili yiyeceklerin ve şekerli içeceklerin tüketilmesi kısa sürede kilo alınmasına yol açıyor. Uzmanlar, yaz aylarında kilo alan kişilerin, yaz tatilinde aldığı kiloları beslenme düzenine ham balı ekleyerek, sağlıklı bir şekilde verebileceğini belirtiyor. Ham balın içeriğinde bulunan ve metabolizmanın çalışması için büyük önem taşıyan vitamin, mineral ve enzimler, sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlarken, tokluk hissi veriyor.

Bal, Tokluk Hissiyle Az Yememizi Sağlıyor

Balın sindirimi rahatlatarak, kilo vermeye yardımcı olduğunu belirten Diyet koçu Ahmet Bağran Aksoy, “Tatilde yapılan en önemli hata, öğünlerin düzensiz olması. Dolayısıyla, kişilerde aniden gelişen yeme atakları meydana geliyor. Ayrıca tüketilen şekerli içecekler, fast food ve abur cuburlar da hızla kilo alınmasına sebep oluyor. Bu nedenle tatilden dönen hemen herkes diyete başlıyor. Hızlı kilo vermek için uygulanan ve sağlığa ciddi zararları olan düşük kalorili diyetler, verilen kiloların hızlıca geri alınmasına neden oluyor. Diyet denildiği zaman akıllara tatlı ve şekerin olmadığı katı diyetler geliyor. Ancak bu düşünce tamamen doğru değil. Ham balın içeriğindeki mineraller, B vitaminleri ve enzimler metabolizmanın hızlı çalışması için son derece önemli. Özellikle sabah aç karna tüketilen 2 tatlı kaşığı ham bal ve 1 tatlı kaşığı polen ile bol su içmek bağırsaklarımızın düzenli çalışmasını sağlarken, verdiği tokluk hissiyle, daha az yememizi sağlar” dedi.

