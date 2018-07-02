YAZ SICAKLARINA ÖZEL BESLENME ÖNERİLERİ





Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artması ile birlikte her yaştan insan için vücudun temel gereksinimleri de değişiyor. Havaların ısınmasıyla artan sıvı ihtiyacı gibi genel beslenme kurallarında da değişiklik yapılması gerekiyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Aslıhan Altuntaş, sıcak havanın etkilerine rağmen sağlıklı kalmak için alınması gereken önlemler hakkında bilgi veriyor.

Bebeğinin sağlığını koru

Yazın, çocuk ve bebeklerde ishaller daha sık görülmektedir. Bu problemin önüne geçmenin en iyi yolu onların sıvı ve mineral ihtiyacını karşılamaktır. 0-6 ay arasındaki bebeklere yalnızca anne sütü ile beslenme yeterli yapılıyorsa, su vermeye gerek yoktur. Ek gıdaya başlayan bebeklerde sıvı ihtiyacı anne sütü ve formül mamalarla desteklenmelidir.

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Su, ayran ve soda kurtarıcı içecekler

Yetişkinlerin sıvı ihtiyacı minimum 2 litredir. Sıcaklığın artması ile birlikte sıvı kaybı da arttığından 2,5-3 litre kadar sıvı alınmalıdır. Kahve ve çaylar sıvı tüketimi sağlarken aynı zamanda diüretik etki yapabileceğinden sıvı kaybını tetikleyebilmektedir. Bu sebeple sıvı ihtiyacını karşılamak için su ile birlikte ayran, günde en fazla iki adet soda taze meyve sularını tüketmek gerekmektedir.

Baş dönmesi ve bulantı görülebilir

Yüksek sıcaklıklar; metabolizmayı değiştirdiği için kalp atım sayısında artış, organlara iletilen oksijenin azalması gibi metabolik olaylar, bu süreçte yüksek tansiyon, koroner kalp hastalıklarında artışa sebep olmaktadır. Ayrıca sıvı ve mineral kaybı için önlem alınmaması halinde bulantı, baş dönmesi, bayılma gibi durumlar da ortaya çıkabilmektedir. Diyabet, tansiyon ve kalp hastaları bu dönemde risk altındadır.

Yumurta ve et tüketimine dikkat!

Aşırı sıcaklar, besin zehirlenmesine neden olan bazı mikroorganizmaların çoğalmasına neden olduğundan, tüketilen yiyeceklere 2 kat daha fazla dikkat edilmelidir. Özellikle yumurta, tavuk, et, hindi, balık gibi gıdaların saklanma sıcaklıkları çok önemlidir.

Kahvaltıyı atlama, dondurmanın dozunu kaçırma

1.Güne kahvaltı ile başlanmalıdır. Kahvaltıda, yumurta, zeytin, mevsim sebzeleri, süt, ıhlamur, kuşburnu gibi bitki çayları, tam tahıllı ekmek tüketilmelidir.

2.Kızartmadan uzak durmalıdır; yemekler ızgara, sote, buharda pişirilerek yenmelidir.

3.Vitamin ve mineral ihtiyacı için 5 porsiyon meyve-sebze tüketilmelidir.

4.Basit karbonhidratlar yerine kuru baklagiller, tam tahıllı ekmek, müsli, yulaf ezmesi, bulgur gibi sağlıklı karbonhidratlar tercih edilmelidir.

5.Et, tavuk, balık gibi protein içeriği yüksek gıdalar öğlen tüketilmelidir.

6.Akşam yemeklerinde sebze, salata, çorba tercih edilebilir.

7.Akşam yemekleri geç saatte bırakılmamalıdır. Acıkmayı önlemek için akşam öğünü akşam 18.30 ve 20.30 gibi saatlere bölünebilir.

8.Dondurma yaz için iyi bir tatlıdır ama dozu kaçırılmamalıdır. Hamur tatlıları ve şerbetli tatlılardan uzak durulmalıdır. Bunların yerine sütlü tatlılar ve mevsim meyveleri tercih edilebilir.

Serinletici içecek tarifi

250 gr karpuz (çekirdeksiz)

100 gr çilek

Yarım limon suyu

1 çorba kaşığı (10 gr) chia tohumu

1 su bardağı

200 ml badem sütü

Hepsini blender’dan geçir ve istediğin kadar buz katarak tüket.

