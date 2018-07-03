YAZ SICAKLARI NEFESİNİ KESMESİN





Yaz sıcakları ve artan nem kabusun olmasın. İşte solunum sorunu yaşamamak adına yapman gerekenler…

Sıcaklarla birlikte nem oranının da artmasıyla zaman zaman nefesinin kesildiği oluyordur. Bu durum özellikle astım ve KOAH hastalarını ciddi oranda etkiliyor. Yaşlıların daha fazla sıkıntı yaşadığı bu aylarda kalp, diyabet ve böbrek hastalarının kullandıkları ilaçlar ısı dengelemesinde zorluklara neden olabileceği için bu dönemde gerekli tedbirlerin alınması büyük önem taşıyor.

Prof. Dr. Metin Özkan, yaz aylarında tetiklenen akciğer hastalıkları ve korunma yolları hakkında bilgi veriyor.

Sıcak, nem yüksekliği ve polenler astımı tetikliyor

Amerika’da yapılan bir çalışmada hava sıcaklığındaki 10 derecelik artışın aynı gün içinde acil servise başvuranların sayısını 4.3 kat artırdığını göstermektedir. Vücudun ısı düzenlemesini yapamamasıyla hava kirliliği ve nem yüksekliği 75 yaş üstü insanlarda solunum sistemi hastalıklarına bağlı hastaneye yatışları %90’lara kadar artırmaktadır. Astım, hava yollarında mikrobik olmayan iltihaplanma ve daralmaya bağlı olarak nefes alıp vermede zorlanma, öksürük, göğüste sıkışma gibi belirtilerle ortaya çıkmaktadır. Sıcak, nem yüksekliği ve yaz aylarındaki bazı polenler hastalığın kötüleşmesine neden olabilmektedir.

Polen ve küf mantarından korun

Yaz aylarında sıcak havanın solunması sonucu özellikle astım ve KOAH’lı hastalarda bronkospazm adı verilen hava yollarındaki kasların kasılması ve şişmesi sonucu oluşan daralma ortaya çıkmaktadır. Bu durumun yanı sıra yaz aylarına özgü polen ve küf mantarları da solunum sıkıntısına yol açabilmektedir.

Anksiyete ve depresyon nefes darlığını tetikliyor

Yapılan çalışmalarda aşırı sıcak ve nemin neden olduğu endişe yani anksiyete ve depresyon nefes darlığını artırmaktadır. Nem ve sıcak hava durumunda vücut kendini soğutmak için daha fazla ve sık soluma ihtiyacı hisseder. Bu da daha fazla polen ve nem anlamına gelmektedir.

Sıcak çarpması ölümcül olabilir

Sürekli sıcak ve nemli havaya maruz kalmak sıcak çarpması olasılığını artırır. Bunun sık belirtileri baş dönmesi, şuur bulanıklığı, ciddi baş ağrıları ve bayılmadır. Sıcak çarpması acil müdahale edilmezse ölümcül olabilmektedir.

Sıcak havalarda solunum sorunu yaşamamak için 10 öneri;

1.Mümkün olduğu kadar klimalı bir ortamda, kapalı alanda kalınmalıdır. Özellikle kuru havalarda rüzgar varsa dışarıya çıkılmamalıdır.

2.Açık renk, ince kıyafetler giyilmeli ve bol sıvı alınmalıdır. Dışarı çıkarken geniş kenarlı gözlükler kullanılmadır. Çok alerjik yapıya sahip kişiler ve astım hastaları alerji maskeleri de kullanabilirler.

3.Kullandığın ilaçlar varsa her an elinin altında olmalıdır. Polen miktarının fazla olduğu dönemlerde şikayetler başlamadan alerji ilaçları alınmalıdır.

4.Alerjenlerin havaya karışımına neden olan çim biçme, yabani ot temizleme gibi bahçe işlerinden uzak durulmalıdır.

5.Tatil yapılacak otel ya da yazlık alerjenler açısından gözden geçirilmelidir.

6.Açık hava egzersizleri yaparken aşırıya kaçılmamalıdır.

7.Dışarıda giyilen kıyafetler eve dönünce değiştirilmeli ve duş alarak derideki ve saçlardaki alerjenler de temizlenmelidir. Yaz aylarında çamaşırlar, havlu ve çarşaflar polenlerin yapışmasını engellemek için dışarıda kurutulmamalıdır.

8.Polen yoğunluğunun fazla olduğu saatlerde kapı ve pencereler kapalı tutulmalıdır. Evde ve arabada cam açmak yerine bakımları düzenli olarak yapılan ve polen filtreli klimalar kullanılmalıdır. Bu saatlerde dış aktivitelerden uzak durulmalıdır.

9.Yaşam alanlarının nem oranı düşük tutulmasına özen gösterilmelidir.

10.Ev temizliği HEPA filtresi içeren vakumlu bir süpürge ile yapılmalıdır.