YAZ MUTFAĞINA DAHİL ET!



Antrenmanlarından daha çok verim almak ve en sıcak günlerde bile sağlıklı olmaktan ödün vermemek adına yaz mutfağına dahil etmen gereken besinleri mercek altına aldık.

1/ ROKA

Nitrat bakımından zengin olan bu bitki kan dolaşımını hızlandırıyor ve oksijen desteği sağlıyor. Böylece spor salonunda daha verimli olabiliyorsun. Kas gelişimin de hızlanıyor.

2/ REZENE

Muzu tahtından eden rezene, yüksek oranda potasyum içeriyor. Bir rezene soğanı günlük alman gereken potasyumun yüzde 27’sini karşılıyor. Gazı ve şişkinliği önleyip, iştahı bastırıyor.

3/ YEŞİL SOĞAN

Taze soğan vücudun için oldukça parlak bir seçenek. Phytotherapy Research dergisinin raporuna göre, kasları onaran ve antioksidan aktivitesini artıran allicin maddesi içeriyor.

4/ AVOKADO

Yüksek B6 içeriğiyle yorgunluk hissini azaltırken, vücudunun karbonhidratı enerjiye dönüştürmesine de yardım ediyor. Antrenmandan önce güç kazanmak için bir tane ye.

5/ NANE

Doğal bir kas gevşetici olan nane, antrenman sonrası ağrıları önlüyor.

6/ ACI BİBER

Enfeksiyonlara karşı beta karotenle savaş. Acı biber, virüsleri savuşturmak için ihtiyacın olan multivitaminleri içeriyor. Fitness aletlerinden hastalık kapmaya karşı etkili bir önlem.

7/ TON BALIĞI

Kalp dostu olan bu balık potasyum yönünden zengin, sodyum yönünden fakir. Bu sayede yüksek tansiyon riskini düşürüyor. Vücudun su tutmasını önleyerek, kasları belirginleştiriyor.

8/ SALATALIK

Silika içeren nadir besinlerden biri olarak, kalsiyumun vücutta daha verimli şekilde özümsenmesini sağlıyor. Bu da kemik yoğunluğunu ve kuvveti artırarak, uzun yıllar spor yapmanı garantiliyor.

9/ LİMON

İçerdiği bol miktarda C vitamini sayesinde, enerji kaynağı olan demirin en iyi arkadaşı. Zira demirin vücuttaki emilimini artırıyor. Roka ve ton balığının üzerine bolca sıkarak harika bir ikili yarat.

10/ KIRMIZI SOĞAN

Antienflamatuvar özelliğiyle kandaki nitrik oksit seviyesini yükselten bir flavonoid olan kuersetin yönünden zengin. American Journal of Clinical Nutrition’a göre dayanıklılık için önem taşıyor.



