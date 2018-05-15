YAZ MUTFAĞINA DAHİL ET!

Antrenmanlarından daha çok verim almak ve en sıcak günlerde bile sağlıklı olmaktan ödün vermemek adına yaz mutfağına dahil etmen gereken besinleri mercek altına aldık.
1/ ROKA
Nitrat bakımından zengin olan bu bitki kan dolaşımını hızlandırıyor ve oksijen desteği sağlıyor. Böylece spor salonunda daha verimli olabiliyorsun. Kas gelişimin de hızlanıyor.
2/ REZENE
Muzu tahtından eden rezene, yüksek oranda potasyum içeriyor. Bir rezene soğanı günlük alman gereken potasyumun yüzde 27’sini karşılıyor. Gazı ve şişkinliği önleyip, iştahı bastırıyor.
3/ YEŞİL SOĞAN
Taze soğan vücudun için oldukça parlak bir seçenek. Phytotherapy Research dergisinin raporuna göre, kasları onaran ve antioksidan aktivitesini artıran allicin maddesi içeriyor.
4/ AVOKADO
Yüksek B6 içeriğiyle yorgunluk hissini azaltırken, vücudunun karbonhidratı enerjiye dönüştürmesine de yardım ediyor. Antrenmandan önce güç kazanmak için bir tane ye.
5/ NANE
Doğal bir kas gevşetici olan nane, antrenman sonrası ağrıları önlüyor.
6/ ACI BİBER
Enfeksiyonlara karşı beta karotenle savaş. Acı biber, virüsleri savuşturmak için ihtiyacın olan multivitaminleri içeriyor. Fitness aletlerinden hastalık kapmaya karşı etkili bir önlem.
7/ TON BALIĞI
Kalp dostu olan bu balık potasyum yönünden zengin, sodyum yönünden fakir. Bu sayede yüksek tansiyon riskini düşürüyor. Vücudun su tutmasını önleyerek, kasları belirginleştiriyor.
8/ SALATALIK
Silika içeren nadir besinlerden biri olarak, kalsiyumun vücutta daha verimli şekilde özümsenmesini sağlıyor. Bu da kemik yoğunluğunu ve kuvveti artırarak, uzun yıllar spor yapmanı garantiliyor.
9/ LİMON
İçerdiği bol miktarda C vitamini sayesinde, enerji kaynağı olan demirin en iyi arkadaşı. Zira demirin vücuttaki emilimini artırıyor. Roka ve ton balığının üzerine bolca sıkarak harika bir ikili yarat.
10/ KIRMIZI SOĞAN
Antienflamatuvar özelliğiyle kandaki nitrik oksit seviyesini yükselten bir flavonoid olan kuersetin yönünden zengin. American Journal of Clinical Nutrition’a göre dayanıklılık için önem taşıyor.