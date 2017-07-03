YAZ GEBELERİ İÇİN HAYATTA KALMA REHBERİ





Gebelik, yazı olduğundan daha sıcak hale getirebilir ama gebe olman dışarıdaki aktivitelerden kaçınmanı da gerektirmemeli. Ekstra önlemler alarak hem kendini hem bebeğini koruyabilirsin. Alınacak küçük önlemler, büyük sorunların oluşmasına engel olacaktır.

Uygulayacağın birkaç basit yöntemle yaz boyu serin kalabilirsin. Nasıl mı? Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen’e kulak verelim:

GÖLGEDEYKEN BİLE GÜNEŞ KORUYUCU KULLAN

“Gebelik ısıya karşı daha az toleranslı olmana neden olur. Çünkü gebelikte değişen hormonlara bağlı olarak vücut ısısı normalden biraz daha yüksektir. Bu da ısıya daha tahammülsüz olmana neden olur.

Gebelik süresince güneşe maruz kalma konusunda aşırı dikkatli olmak gerekir. Çünkü güneş vücut ısısında aşırı artışa ve sıvı kaybına yol açabilir. Bu nedenle gölgedeyken bile güneş koruyucu kullanmalısın. UV ışınları “cholasma” denen gebelik maskesi oluşumuna, yüzünde ve kollarında gebelik boyunca devam edebilen koyu renkli lekelerin ortaya çıkmasına neden olur.

YÜRÜYÜŞE ÇIK

Yürüme her yaştan ve her kondisyondan anne adayının yapabileceği türden bir egzersizdir. Tek ihtiyacınız olan uygun bir ayakkabı ve su şişesi.

Düzenli yürüyüşler direncini ve gücünü artırır. Bunun için doktorunun öngördüğü bir risk yoksa yürüyüş programına günde 15 dakika ile başlayıp, haftada yüzde 5-15 kadar bu süreyi artırabilirsin. Yürüyüşe başlamadan önce ve sonra 5 dakika kadar ısınma ve soğuma süresi eklemekte faydalıdır. Gebeliğin son 3 ayına gelindiğinde günde 45 dakika yürüyüş yapılabilir.

Yürüyüş için ya sabahın erken saatleri ya da akşam saatleri tercih edilmelidir.

SU JİMNASTİĞİ YAP

Su içinde yapılan egzersizler özellikle anne adayları için çok uygundur. Çünkü eklemlere daha az yük biner.

Suda egzersiz yaparken karın kaslarınız uzar ve güçlenir. Çünkü dengeni korumaya çalışırlar. Ayrıca suyun kaldırma kuvveti hareketleri kolaylaştırır ve daha rahat yapabilmeni sağlar. Sudaki egzersiz sonrası adeta masaj yapılmış kadar rahatlarsın.

Ancak suda terleme hissi olmasa da sıvı kaybı olabileceğini akılda tutmak gerekir. Büyük bir şapka, güneş koruyucu krem, bir şişe su ve uygun deniz ayakkabıları ile su egzersizine hazırsın. Su seviyesi göğüs hizasını geçmemeli, her bir hareket 20 kez tekrar edilip aralarda dinlenme yapılmalıdır.

UYGUN GİYSİLER TERCİH ET

Havuz veya deniz için hem göğüsleri hem de karın bölgenizi destekleyen mayo ya da bikinileri tercih et.

Günlük giysilerde ise pamuklu kumaşlar ve açık renkler tercih edilmelidir. Kıyafetler bol olmalıdır.

Ayrıca uygun ayakkabı da çok önemlidir. Mümkünse yarım numara büyük ayakkabı almak ilerki dönemlerde daha rahat etmeni sağlar.

FIRIN YEMEKLERİNDEN UZAK DUR

Özellikle artan ısı ve gittikçe büyüyen karnınız sayesinde serinlik hissi gittikçe uzaklaşır. Bu nedenle fırın yemeklerinden uzak dur ve farklı tatları dene.

Fırın ya da ocak gerektirmeyen besleyici öğünler çok daha faydalı olacaktır. Söğüş etli salatalar, taze meyvelerle yapılan yoğurt karışımları ve sütle hazırlanan tahıllı gevrekler hem serin tutar hem de besler.

Değişik meyvelerle yapılan taze karışımlar hem serinletici hem de susuzluk gidericidir.

Asla ara öğünleri atlama. Özellikle spor öncesi ve sonrası sıvı ihtiyacını da karşılayacak atıştırmalıklar hazırla.

DİNLENMEYE ZAMAN AYIR

Yüksek ısı ve nem bacaklarında, bileklerde ve ayaklarda şişmeye neden olur. Gebelikte dokularda su tutulmasına bağlı ödem, sıcak ve nem sayesinde çok daha fazladır. Bu nedenle gün içinde mutlaka 30-60 dakika istirahat et ve ayaklarını yukarıda tut. Uyurken de bacaklarını yukarıda tutacak ve destek olacak şekilde bir yastık kullanabilirsin.

Ellerde şişme ve uyuşukluk yaz gebeliklerinde sıklıkla görülür. Bu nedenle takıları çıkarmak yerinde olacaktır.

TATİLE ÇIK

Aklında yapılacak birçok iş, haftalardır alışveriş yapmana rağmen hala bebeğinin pek çok eksiği olsa da lütfen eşinle beraber hoş zaman geçireceğin ve baş başa kalabileceğin bir tatil programı yap. Büyük gün gelmeden çıkacağın bu tatil hem ilişkinin güçlenmesini hem de rahatlayıp sakinleşmenizi sağlayacaktır. Birlikte zaman geçirin ve beraber olmanın tadını çıkart.”

SIVI KAYBI VE SICAKTA BAYGINLIK DURUMUNDA;

Önlem: Günde en az 8 bardak su için. Çok sıcak ve çok terliyorsanız gölgede kalın.

Tehlike işaretleri: Yorgunluk, baş dönmesi, bulantı, kusma ve kasılmalar.

Ne yapmalı? Bol sıvı takviyesi, gölgede istirahat. Semptomlar devam ederse doktora başvurun.

BÖCEK ISIRMALARI;

Önlem: Gebelerde güvenli maksimum konsantrasyonda yüzde 10 Deet böcek kovucu kullanın.

Tehlike işaretleri: Baş dönmesi, titreme, halsizlik, ateş, baş ağrısı, ödem oluşumu ve kırmızı lekeler.

Ne yapmalı? Benadryl veya Caladryl losyon kaşıntıya iyi gelecektir. Lokal enfeksiyonu önlemek içim hidrojen peroksit kullanılabilir. Belirtiler geçmezse doktorunuza başvurun.

DÜŞME VE BEL BÖLGESİNDE TRAVMA

Önlem: Tenis, voleybol, futbol, dalma, sörf ve at binmekten kaçınmalı.

Tehlike işaretleri: Kasılmalar, vajinal kanama, su gelmesi.

Ne yapmalı? Acil servise veya doktorunuza başvurun.

