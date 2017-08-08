YAZ DEPRESYONU DİYE BİR ŞEY VAR!





Güneşli gökyüzü ve sıcak havalar çoğu insanı harika bir moda soksa da bazılarını o kadar üzüyor ki, bu insanlar terapiye ve ilaca ihtiyaç duyuyor. Kış depresyonu kadar yaygın olmasa da intiharı seçenler bile var.

Uzman Klinik Psikolog ve Hipnoterapist Mehmet Başkak, genellikle ilkbaharda başlayıp eylül ya da kasım ayına kadar süren yaz depresyonu hakkında şu bilgileri verdi:

“Bu oldukça yeni bir hastalık. Yaz depresyonunun var olup olmadığını öğrenmek için araştırmalar 1991’de yapıldı. Bu araştırmalar, hastaların soğuk hava şartlarındaki benzerlerinden farklı belirtiler taşıma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Kış depresyonunda artan bir iştah ve artan uyku isteği görülürken, yaz depresyonu olan insanlarda, iştahsızlık ve uykusuzluk görülür.

Yaz aylarında mevsimsel depresyona yakalanan insanlar genelde daha az yer ve uyurlar. Kendilerini tedirgin, endişeli ve sinirli hissederler. Yaz hastaları, kış hastalarına kıyasla intihar düşüncesi açısından daha yüksek risk altındadır ve bu da hastalığın ciddiye alınmasının neden önemli olduğunu açıklar.

TEDAVİSİ VAR MI?

En etkili tedavi, ilaç ve psikoterapi kombinasyonudur. Ayrıca doğru besinleri tüketmek (karpuz gibi bol sulu meyveler) arkadaşlarla bağlantı kurmak ve egzersiz rejimine sadık kalmak da bu üzücü sürenin üstesinden gelmeye yardımcı olur. Her gün zamanında yatmaya ve zamanında kalkmaya çalış. Yaz aylarında soğuk yerlere seyahat etmeyi de ihmal etme.

SOĞUK BİR DUŞ AL

Yaz aylarında kendinizi kötü hissediyorsan, bunda ısı ve nemin payı kesinlikle büyüktür. Soğuk bir duş almak, buz gibi bir havuza dalmak ya da klimayı yükseltmek iyi gelir.

Öğlen vakti kısa bir sürede de olsa uykuyu, günün her saatinde bol bol su içmeyi, geceleri etkinliklere katılmayı, gezip dolaşmayı öneriyoruz.

HEMEN DEPRESYONA YAKALANDIĞINI DÜŞÜNME

Depresyon kriterleri olan bir hastalıktır ve yazın aşırı sıcaklarda görülen boğucu hava ile halsizlik, yorgunluk, isteksizlik halini depresyon hastalığına yakalandım diye yorumlamamak gerekir. Çünkü bunlar mevsimseldir.

Bununla beraber sıcak hava, astım, depresyon, yüksek tansiyon gibi rahatsızlığı olanlar için daha yüksek bir risk oluşturmaktadır.

