YAZ AYLARINI SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE GEÇİRMEK İÇİN…





Yaz aylarını daha sağlıklı geçirmek ve sıcak havalarda çeşitli problemler yaşamamak adına neler yapman gerektiğinden bahsedelim mi?

Aşırı sıcak ve nemli havalar kronik hastalar yani kalp damar hastaları, hipertansiyon ve kalp yetersizliği olan hastalar için oldukça tehlikeli bir durum oluşturabiliyor. Dr. Mahmut Fatih Güneş, hem kalp-damar hastalığı gibi kronik hastalıkları olan kişilerin hem de sağlıklı bireylerin sağlık sorunları yaşamamaları için aşırı sıcaklara karşı dikkatli olmasını söylüyor.

Damarlarda bulunan sıvı hacminin azalması, kanın akışkanlığının ve böbreklerden geçen kan miktarının ile kalp yetersizliğine sebep olabilir. Nasıl mı? Sıcak azalmasına neden olur. Bu durum özellikle sıcak havalarda yeterli sıvı alınmadığı takdirde böbrek fonksiyonlarını bozabilir. Vücut bunu dengelemek için böbrek ve böbreküstü bezlerinden maddeler salgılar, bu durum da damarların büzüşmesine, kalp hızının değişmesine ve ani tansiyon yükselmeleri havalarda bireylerde görülen aşırı sıvı ve elektrolit kaybı kan basıncını aşırı düşmesine, hayati organlarda kan akımında azalmaya ve bayılmalara yol açabilir.

Kalp krizleri yaz mevsiminde daha sık görüldüğünü biliyor muydun? Bunun en önemli nedeni vücuttan tuz ve elektrolit kaybı ile birlikte yeterli sıvı alınmaması sonucunda meydana gelen kanın pıhtılaşma eğiliminde artış olması.

Yaz aylarını sağlıklı geçirebilmek adına alabileceğin tedbirler ise şu şekilde:

Kıyafet seçimi mevsime uygun olmalı, açık renkli, rahat ve bol, hava geçirgenliği olan ve terlemeyi arttırmayan giysiler tercih edilmelidir.

Günde ortalama 2,5-3 litre su tüketimine özen gösterilmeli, gün içerisinde susamadan su içilmelidir.

Soda ve maden suyunun kontrolsüz tüketimi tansiyonu yükselteceği gibi kalp yetersizliği bulgularının da ortaya çıkmasına ya da ağırlaşmasına neden olabileceğinden tüketiminde dikkatli olunmalıdır.

Sigara, alkol ve kafeinli içeceklerden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.

Ağır, yağlı ve bol kalorili yemekler yerine hafif, lif içeriği yüksek sebze ve meyveden zengin yiyecekler tercih edilmelidir.

Az ve sık aralıklarla beslenilmeli, bir öğünde aşırı yemekten kaçınılmalıdır.

Güneş ışınlarının dik geldiği özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca açık havada dolaşılmamalıdır.