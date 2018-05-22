Yaz Aylarını Fit Geçirmek İsteyen Kadınların Kullanması Gereken 5 Karnitin



Birçoğumuzun hedeflerinden biri yağ yakımıdır. Bu amacı hedeflemenin nedenleri arasında karın kaslarını ortaya çıkarma, kasları belirginleştirme, düşük yağ yüzdeli daha sağlıklı bir yaşam sağlama gibi faktörler vardır. Bu hedeflere özellikle kadınlar daha çok önem vermektedir. Çünkü, çoğu kadının antrenman yapmasındaki amaç estetik bir görünüme ve yağ yüzdesi düşük bir bedene sahip olmaktır. Bu yüzden yağ yakımı ve kilo verme hedefiniz var ise ve bu hedefinizde ilerleme göremiyorsanız L-Karnitin size yardımcı olacaktır. Bununla beraber antrenman performansınıza da ciddi etkisini göreceksiniz.

L-Karnitin Yağ Yakımını nasıl hızlandırıyor?

Karnitinin yağ yakımına etkili olmasındaki temel neden mitokondrilerin verimini arttırmasıdır. Mitokondriler, hücredeki enerji üretiminden sorumludur. Böylece mitokondrilerin daha verimli çalışması, enerji üretimini hızlandırır. Böylece enerji için gereken yağ yakımı da desteklenmiş olur. Bununla karnitinin sağladığı bu durum, performansa da katkı sağlamaktadır. Enerji üretimine yardımcı olması ve içeriğindeki bazı maddeler sayesinde performansınızda da artış göreceksiniz.

Bu etkilerden dolayı karın kaslarını belirginleştirmek, fit bir görünüme sahip olmak istiyorsanız L-Karnitin sizin için doğru tercih olacaktır. Çünkü hem fazla yağlardan kurtulup hem de enerji desteğini sağlamak bir taşla iki kuş vurmanızı sağlayacak.

Supplementler.com uzmanlarına en etkili 5 karnitin ürününü sorduk:

5) Power System L-Carnitine 3600 Mg 20 Ampul

Power System L-Carnitine Özellikleri

Fiyat: 154

Servis Sayısı: 20

Servis Başı Fiyatı: 7,70 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Tüm dünyanın en kaliteli karnitin ham maddesi Carnipureden elde edilmesi.

Hızlı emilime sahip olması.

Tüketici Yorumları

“Kullanmadığım günlere göre antrenmanım çok daha verimli geçiyor.”

“Tat mükemmel etkisi de olağanüstü 1,5 saat antrenmanı rahat rahat götürdüm.”

Power System L-Carnitine hakkında daha fazla bilgi edinin.

4) Scitec L-Carnitine 3000 Mg 12 Ampul

Scitec L-Carnitine Özellikleri

Fiyat: 79 TL

Servis Sayısı: 12

Servis Başı Fiyatı: 6,58 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Lezzetli limon aroması ile ferah bir seçim.

Kolin ilavesi ile lipid metabolizmasına katkıda bulunur.

Tüketici Yorumları

“Düzenli kullanmaktan şaşmazsanız etkilerini rahatlıkla göreceğiniz bir ürün.”

“Antrenmanı uzatacak kadar performansa yardımcı.”

Scitec L-Carnitine hakkında daha fazla bilgi edinin.

3) Optimum L-Carnitine Shot 60 ML 12 Adet

Optimum L-Carnitine Özellikleri

Fiyat: 65 TL

Servis Sayısı: 12

Servis Başı Fiyatı: 5,42 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Portakal ve limon aromaları ile canlandırması.

Tek ampulde 3000 mg yüksek kalite karnitin içermesi.

Tüketici Yorumları

“Doğru diyet ve antrenman ile kesinlikle mükemmel etki gösteriyor.”

“Gayet etkili bir ürün.”

Optimum L-Carnitine hakkında daha fazla bilgi edinin.

2) Weider L-Carnitine Liquid 2500 Mg 20 Ampul

Weider L-Carnitine Liquid Özellikleri

Fiyat: 169 TL

Servis Sayısı: 20

Servis Başı Fiyatı: 8,45 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

İlave C vitamini içeriği.

Carnipure ham maddesi.

Tüketici Yorumları

“Hem performans açısından hem de yağ yakımı açısından muhteşem.”

“Weider farkını yine görüyorsunuz.”

Weider L-Carnitine Liquid hakkında daha fazla bilgi edinin.

1) Hardline Thermo L-Karnitin Sıvı 1000 Ml

Hardline Thermo L-Karnitin Özellikleri

Fiyat: 89 TL

Servis Sayısı: 33

Servis Başı Fiyatı: 2,70 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Aspartam içermemesi.

Kaliteli hammadde ile Türk markası olması.

Hızlı emilimi.

Tüketici Yorumları

“Kafein içermesi tercih etme nedenlerimden biri.”

“Antrenmandan yaklaşık yarım saat önce kullanıyorum ve bence etkisi muhteşem.”

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