YAZ AYLARINDA MİGRENE DİKKAT!





Günümüzün önemli sorunlarından olan stres, hatalı beslenme, uykusuzluk ve yoğun bir tempoda çalışmak gibi etkenler migreni tetikleyen önemli faktörlerden. Bunlara bir de sıcak hava ve nem de eklenince yaz aylarında migren atakları kaçınılmaz oluyor.

Yapılan birçok çalışma gösteriyor ki diğer mevsimlerle karşılaştırıldığında migren atakları yazın artıyor. Yine çalışmalara göre; sıcaklıktaki her 5 santigrat yükseliş migren atağının gelişme riskini yüzde 7,5 oranında artırıyor. Sıcak havalarda yetersiz sıvı alımı ve terleme sonucunda oluşan aşırı sodyum kaybı, sıvı kaybına da neden olarak dolaşımı bozuyor ve migren atağının tetiklenmesine sebep olabiliyor. Artan sıcaklara karşı yapılabilecek bir şey olmasa da çeşitli önlemler alarak ataklardan korunmak veya atakların daha seyrek ve hafif gelmesini sağlamak mümkün olabiliyor. Dr. Nebahat Bilici yaz aylarında dikkat etmen gereken alışkanlıkları anlatıyor.

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Hava durumunu takip et

Hava durumu hakkında bilgin olursa gezi planların ve kıyafet seçiminde daha doğru tercihler yapabilirsin. Dolayısıyla migren dostu olmayan hava durumuyla ilgili seni uyaran bir dijital barometre veya bir hava durumu uygulaması kullanmanda fayda var.

Güneş gözlüğü olmadan asla!

Güneş ışınlarının yanı sıra deniz, havuz ve göl suyunun parlaması da birçok migren hastası için tetikleyici faktör olabiliyor. Özellikle araç sürerken ağaçların veya binaların arasından süzülen güneş ışınları migrenin tetiklenmesinde çok etkili oluyor. Bu nedenle dışarıda güneş gözlüğü olmadan dolaşma. Kaliteli güneş gözlükleri fayda sağlasalar da, konturlu FL-41 renkli migren gözlükleri ışık hassasiyetini önlemede çok daha etkili oluyor.

Bol bol su iç, kafeinden kaçın

Yaz mevsiminde aşırı nem vücudumuzdaki sıvı seviyesini oldukça düşürüyor. Yaz aylarında sıvı kaybımızın sadece yarısını suyla giderebiliyoruz, kalan yarısı için su yeterli gelmiyor. Uzmanlar bu nedenle sıvı açığını kapatmak için en az su kadar meyve ve sebze tüketmenin de çok önemli olduğunu söylüyor. Ayrıca aşırı sıcaklarda kafein ve alkol tüketiminin kısıtlanması da sıvı kaybının önlenmesinde oldukça yarar sağlıyor.

Sıcakta açık hava sporları yapma

Susuzluğa ve fiziksel strese neden olabileceği için açık hava sporlarını güneş ışınlarının yeryüzüne dik geldiği 11.00 – 17.00 saatlerinde yapmaktan kaçın. Bu etkinlikleri sabahın erken saatlerine veya gün batımına doğru kaydırın ya da içeri taşı. Yürüyüşünü sabahın erken saatlerinde veya akşam açık havada yapmaya da özen göster.

Serin ortamlarda kal

Yazın migrenden korunmak için eve kapanmak zorunda değilsin. Plaja veya pikniğe gidersen, yakınlarda serinleyebileceğin bir dükkan, restoran veya araba ara.

Yaz eğlenceni dikkatle seç

Bir 3D film, açık havada tenis maçı veya bir lunaparkta hız treni yolculuğu gibi yaz eğlenceleri için arkadaşlarınıza katılmaya hevesli olabilirsin, ancak dikkat, bunlar migren hastaları için sorun yaratabiliyor. Dolayısıyla ışık, ısı ve fiziksel stres tetikleyicilerine duyarlıysan bu tür etkinliklerden uzak durman çok önemli.

Piknik yaparken bu besinlerden kaçın

Piknik sofrası denildiğinde ilk akla gelen besinler sucuk, sosis, peynir ve lahana turşusu kuşkusuz. Ancak bu besinler ve kırmızı şarap sizin için iyi bir seçenek olamayabilir. Zencefil, Omega-3’ler, magnezyum ve Vitamin B2 takviyesi migrene karşı savunmanı oluşturuyorlar. Dolayısıyla ızgara somon, salata ve zencefilli gazoz piknikte tercih edebileceğin doğru besinler arasında yer alıyorlar.

Uyku düzenine dikkat et

Işığa maruz kalmak melatonin hormonunu baskılar, sen de uyuyamazsın. Kaliteli ve düzenli bir uyku ise migren ataklarını önlemede anahtar kuraldır. Bu nedenle aynı saatte yatıp kalkmaya ve bu düzeni değiştirmemeye dikkat et.

Ani ısı değişimlerinden kaçın

Çok sıcak bir ortamdayken aniden soğuk bir yere geçme veya bunun tam tersini yapma. Çünkü ortamdaki 5 santigratlık ısı farkı migren atağının gelişme riskini yüzde 7.5 oranında artırıyor. Kontrolünde olan ev ortamında bu değerlere dikkat et. AVM, cafe – restaurant gibi klima derecesini kontrol edemediğin ortamlarda fazla bulunmamaya özen göster.

Yolculukta sık sık mola ver

Yaz çoğumuz için tatil anlamına geliyor. Ancak yolculuk, tatil sebebiyle uyku düzeni değişiklikleri, tatil öncesi tatile hazırlık stresi ve beslenme alışkanlığındaki değişiklikler migren için tetikleyici olabiliyor. Yolculuğunuz uzun sürecekse sık sık mola vermeniz ve bol sıvı alman yolculuğunu kolaylaştıracaktır. Uçakla yoluculuk yapacaksan, baş ağrısından kaçınmak için özellikle de uzun süren uçuş öncesinde melatonin takviyesi ve ağrı ataklarını gidermek için ağrı kesici alman, uygun baş-boyun pozisyonu sağlamak için yastıktan faydalanman etkili olacaktır.

Ülkemizde 7 kişiden birinin sorunu!

Baş ağrısı ve Migren Epidemiyolojisi Çalışması verilerine göre; Türkiye’de 18-65 yaş arasındaki kişilerde migren ağrısı görülme sıklığı yüzde 16.4. Bu da ortalama her 7 kişiden 1’inde migren olduğu ve yaklaşık 12 milyon migren hastasının bulunduğu anlamına geliyor.

Genellikle ataklar halinde ortaya çıkan, başın bir yarısında gelişen, şiddetli ve zonklayıcı bir tipte baş ağrısı olan migrene sıklıkla bulantı-kusma, ışık-ses-koku hassasiyeti ve eforla ağrıda artış gibi yakınmalar da eşlik ediyor. Ağrı atakları saatler veya günlerce sürebiliyor. Bazı migrenli hastalarda ağrı öncesinde aura denilen zig-zag, flaş gibi ışık parlamaları, yarım görme, kör noktalar, görme alanında halkasal daralmalar görülebilmesi gibi görsel sorunlar gelişebiliyor.

