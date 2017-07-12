YAZ AYLARINDA KİRPİKLERİNİ YIPRATMA





Makyajın vazgeçilmez tamamlayıcısı olan maskaranın, havaların ısınmasıyla birlikte denize ve havuza girerken kullanımı çile halini aldı. Makyajın akmaması için kullanılan suya dayanıklı rimellerinse doğal kirpiklere zarar verdiği belirtiliyor. Bu zararı önlemek ve kendi doğal kirpiklerimizi korumak için ipek kirpik uygulaması son yıllarda en çok başvurulan yöntem haline geldi.

Yaz aylarının gelmesiyle makyajın olmazsa olmazı maskaraların da kullanımı zorlaştı. Özellikle sıcak havalarda terleme sebebiyle ya da deniz, havuza girerken aktığı için suya dayanıklı (waterproof) maskara tercih ediliyor. Ancak bu tip maskaralar sürüldüğü an kirpikleri dondurduğu için kirpiklere vermekle kalmıyor, temizlenirken kirpikleri de koparabiliyor. Bu da kendi doğal kirpiklerimizin zarar görmesine, azalmasına yol açıyor. Kalıcı Makyaj ve Güzellik Uygulamaları Uzmanı Emsal Doğan, bakımlı ve güzelliğine düşkün kadınlar için güzelliğin tamamlayıcısı olan kirpiklerin daha uzun ve dolgun gözükmesi için en zararsız kirpik uzatma yöntemlerinden biri olan ipek kirpik uygulamasını öneriyor.

“Sanıldığının Aksine Kendi Kirpiğimiz İpek Kirpiğe Zarar Veriyor”

Yaz aylarında kadınların kurtarıcısı olan ipek kirpik uygulamasını anlatan Kalıcı Makyaj ve Güzellik Uygulamaları Uzmanı Emsal Doğan, “Kadınlar için makyajın en önemli tamamlayıcısı olan maskara hem yüz estetiği hem de gözlerin daha ön planda olması açısından vazgeçilmez. Ancak yazın normal maskaralar denizde, havuzda ve terden akması nedeniyle kullanılamadığı için waterproof maskaralara başvuruluyor. Oysaki waterproof maskaralar özellikle temizlenirken kirpiğe ciddi zararlar veriyor. Sanıldığının aksine ipek kirpiğin kişinin kendi kirpiğine zararı yok bilakis kendi kirpiğinizin ipek kirpiğe zararı var. Kirpikler kendi doğası gereği belirli zamanlarda dökülür, ancak normalde biz bunu fark etmeyiz. Kendi kirpiğimiz döküldüğünde ipek kirpik de gittiği için sanki uygulamasından dolayı döküldüğünü düşünüyoruz. Bu yüzden su ile barışık, anti alerjik ve doğal, kendi kirpiklerinize hiçbir zararı olmayan ipek kirpik uygulaması kadınların işini kolaylaştırıyor” diyor.

Daha Uzun, Daha Dolgun ve Koyu Renkli Kirpikler

İpek kirpik uygulamasının en çok, her gün rimel kullanan, lens takan ve gözleri alerjiye yatkın kadınlar tarafından tercih edildiğini belirten Doğan, “Kullanılan kirpikler tek tek kullanıcının kendi kirpiklerine özel medikal yapıştırıcılar aracılığıyla yapıştırılıyor. Hem anti-alerjenik hem de organik olması nedeniyle özellikle lens kullananlar da sıklıkla tercih ediyor. Daha dramatik olması içim 2D ve 3D kirpik yaptırmak da mümkün. İşlem toplamda 1.5 saat kadar sürüyor. Sonrasında ayda bir bakıma gelerek 3 aya kadar kalıcı oluyor. Son derece hafif olduklarından dolayı uygulama yapılan kişinin göz kapaklarında herhangi bir ağırlık ya da rahatsızlık yaratmıyor” açıklamasında bulunuyor.

