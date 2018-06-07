Yaz Aylarında Formunu Korumak İsteyen Kadınların Tercih Ettiği En İyi 5 CLA



Yazı fit bitirecekleri bir görelim!

Bahar aylarının zorlu kilo verme faslını başarı ile atlatanları kutluyoruz. Yağlar yakıldığına göre yazın istediğiniz gibi tadını çıkarabilirsiniz. Yalnız fazla abartmadan form korumayı unutmamak gerek. Yazın spora ara yok, CLA da bu yaz sizin en büyük destekçiniz olacak.

O Form Kolay Elde Edilmedi…

Unutmayın, günlerce aylarca hatta haftalarca çaba gösterdiniz.

Yaz için harika bir bikini vücudu oluşturmak emek istedi. Şimdi bu formu nasıl koruyabileceğinizden bahsedeceğiz. Elbette yazın tadını çıkaracak harika yemekler ve içecekler ile biraz dağıtacaksınız. Cheat mealların havada uçuştuğu döneme girdik. Kendimizi kandırmıyoruz. Ancak beslenme, takviye ve antrenmanları tamamen silmek demek o çalışıp didindiğiniz formu bozmak demek.

CLA supplementi, bir tür yağ asididir. Vücudunuza aldığınız zararlı yağların depolanmasını engellemeye yardımcı olur. Bu sayede yağ tutma kapasitenizi azaltır diyebiliriz. CLA, yazın kontrolünü biraz kaçırdığınız besinlerden alacağınız yağları dengelemenize destek olabilir. Ayrıca metabolizmanızın yavaşlamasını da engeller. Bu sebeple yazın yeterli antrenman yapamıyor ve beslenme düzeninizi de bozuyorsanız, CLA supplement olarak sizin için doğru bir tercih demektir.

Formunuzu korumak için haftada 3 kere hafif antrenmanlar yapmanızı öneririz. Yaz antrenmanlarını takviye kullanımı ile desteklemek daha iyi bir çözümdür. CLA, antrenman öncesi tükettiğiniz takdirde enerji oluşumunuz için yardımcı olacaktır. Ayrıca yaz boyunca form korumanıza yardımcı olacaktır.

Kadınların sıklıkla tercih ettiği 5 CLA’yı Supplementler.com uzmanlarına sorduk:

5) Nutrend CLA 800 Mg 60 Kapsül

Nutrend CLA Özellikleri

Fiyat: 85 TL

Servis Sayısı: 60

Servis Başı Fiyatı: 1,42 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Ekstra yeşil çay ekstresi ile verimi arttırır.

Her softjelde %80 oranında CLA içerir.

Tüketici Yorumları

“Nutrend bir tık pahalı gelebilir ama etkisi kesinlikle buna değiyor.”

“Çoğu markada olduğu gibi her gün 3 kapsül almanız gerekmiyor. İhtiyacınıza göre ayarlayabilmeniz iyi. Bence bu biraz da yeşil çayın yağ yakıcı etkisi sayesinde olan bir şey. Güzel bir ürün.”

Nutrend CLA hakkında daha fazla bilgi edinin.

4) Sci-Mx CLA 1000 Mg Leancore 90 Kapsül

Sci-Mx CLA Özellikleri

Fiyat: 115 TL

Servis Sayısı: 90

Servis Başı Fiyatı: 1,28 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Her kapsülde 1000 mg CLA içermesi.

Sindirimi kolay kaspül formu.

Tüketici Yorumları

“Kullanmaya başlayalı 1 hafta olacak. İlk defa Sci-MX ve CLA kullanıyorum. Yani hem markada hem üründe yeniyim ancak etkileri şimdiden gayet iyi. Normalden fazla susatıyor, aktivite sırasında terletme oranı da iyi. Almak isteyenlere tavsiye ederim.”

“Ben Sci-Mx’in protein tozundan memnun olduğum için bu ürünü de denemek istedim. Şu an yaklaşık 2 ay oldu ve performansını sevdim. Bel bölgesi yağlanmamı azalttı.”

Sci-Mx CLA hakkında daha fazla bilgi edinin.

3) Hardline CLA One 1000 Mg 100 Jel Kapsül

Hardline CLA One Özellikleri

Fiyat: 89 TL

Servis Sayısı: 100

Servis Başı Fiyatı: 0,89 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Türk markası olması.

Kolay sindirilebilen yapısı.

Her kapsülde 1000 mg aspir yağında %80 oranında aktif CLA içeren formülü.

Tüketici Yorumları

“Arkadas önerisi üzerine bu siteden aldim bu ürünü. 10 haftalik kullanim sonucu 6 kg verdim. Sporla birlikte kullanmanizi tavsiye ederim.”

“Eşim de spora başladı 3 hafta oldu ürünü de kullanmaya başladı, faydasını gördüğünü söylüyor. Onun bu durumdan memnun olması sosyal hayatındaki akışı da etkiliyor 🙂 kendini daha iyi hissetmeye başladığının farkındayım.”

Hardline CLA One hakkında daha fazla bilgi edinin.

2) MHP Super CLA 1000 Mg 180 Kapsül

MHP Super CLA Özellikleri

Fiyat: 159 TL

Servis Sayısı: 180

Servis Başı Fiyatı: 0,88 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Yüksek servis oranı sayesinde uzun süreli kullanım.

Kapsül başına kapsülde 800 mg standardize CLA.

Tüketici Yorumları

“Fiyat performans olarak çok uygun bir ürün. Daha önce de CLA kullanmıştım ancak bu ürün onlara kıyasla aynı performansa sahipken daha uygun kalıyor.”

“Yağ yakımını hızlandıracak mı diye denediğim ilk CLA, şu an oldukça memnunum. Değiştirmeyi göze almadığım bir başarısı var.”

MHP Super CLA hakkında daha fazla bilgi edinin.

1) Nature’s Supreme Tonalin CLA 1250 Mg 120 Yumuşak Kapsül

Nature’s Supreme Tonalin CLA Özellikleri

Fiyat: 139 TL

Servis Sayısı: 120

Servis Başı Fiyatı: 1,16 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

%80 oranında saf CLA içeriği.

GDO içermeyen, patentli ham madde.

Tatlandırıcı, koruyucu, glüten ve laktoz içermeyen, kolay sindirilir formu.

Kalitesini Türkiye’nin en prestijli laboratuvarlarından olan Yeditepe Üniversitesi YÜ-AGAM Ar-Ge ve Analiz Merkez Laboratuvarları’nda onaylatmış olması.

Tüketici Yorumları

“Haftada 3 spor yapıyorum ve bir süredir kilo vermek için CLA ile destekliyorum. Kesinlikle süreci hızlandırdı bu ürün.”

“Ürün gerçekten etkili, 2 hafta kullandım ciddi bir incelme hissi yarattı bende, öneririm. (60lık hemen bitiyor günde 3 kez kullanıldığı için 120lik almanızı öneririm daha mantıklı)”

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