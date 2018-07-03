YAZ AYLARINDA EN ÇOK HANGİ HASTALIKLARI ARADIK?





Hastalıklar ya da hastalık belirtileri üzerinden sağlık araştırması yapmak için günümüzde en sık başvurulan kaynaklardan biri de internet. Peki, hasta ve danışanlar özellikle yaz aylarında hangi hastalık ve belirtilerini aratıyorlar? Bu aramalarda hangi şehirler ön plana çıktı? Yaş aralıkları nasıl şekilleniyor? Soruların cevapları için okumaya devam et…

Bir online sağlık platformunun hazırladığı Türkiye’nin online sağlık araştırmaları haritasına göre, 2017 yaz aylarında internet kaynaklı sağlık aramalarında kadınlar yüzde 53 ile erkeklerin önüne geçerken, en çok aranan hastalık ve belirtileri listesinin ilk sırasında ise açık ara farkla cilt hastalıkları geliyor.

Ülkemizde her iki kişiden birini kendini “düzenli internet kullanıcısı olarak” tanımlarken, bu kişilerin %66.8’ i yani üçte ikisi ise sağlık araştırması yapacağı zaman interneti açtığını söylüyor. Sağlık platformu, 2017 yılında yaz aylarında kullanıcılarının açtığı yaklaşık 11,5 milyon oturumu baz alarak Türkiye’nin online sağlık araştırmaları haritasını çıkardı. Hastalık ve belirtileri, yaş, cinsiyet ve şehir dağılımı kategorilerine göre derlenen bilgilere göre, kadınlar yüzde 53.12 oranıyla özellikle yaz aylarında erkeklere ( yüzde 46.88) oranla sağlık aramalarında ve bu aramaları yaparken teknolojiyi kullanmakta daha aktif.

Yaz aylarında en büyük problemimiz cilt hastalıkları

Tüm Türkiye’de yaz aylarında en çok aranan hastalık ve belirtileri listesinin ilk üç sırasında; cilt hastalıkları (yüzde 29.57) açık ara ile en çok aranan olurken, vitiligo (%8,32) ve çocuk ortopedisi hastalıkları (yüzde 7.92) ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor. Sonuç ise yaz aylarının etkisinin hasta ve danışanların yaptıkları online sağlık aramalarında fark edilir şekilde belirgin olması. İlk üçü sırasıyla şu hastalıklar ve belirtileri takip ediyor: bel fıtığı (yüzde 7.89), hemoroit (yüzde 7.55), riskli gebelik (yüzde 3.85), epilepsi (yüzde 3.74), benler (yüzde 3.64), diş eti kanaması (yüzde 3.63), iltihaplı romatizma (yüzde 2.83).

Sağlık aramalarında 25-34 yaş aralığı daha aktif

Yapılan aramalardaki yaş aralığına bakıldığında ise 25-34 yaş aralığındaki hasta ve danışanlar, yüzde 41.1’lik oran ile en aktif yaş grubunu oluşturuyor. Bu yaş aralığını yüzde 24.1’lik oran ile 35-44 yaş aralığı takip ediyor. Bu iki yaş grubunda da kadınlar yine sağlık aramalarını en çok yapan taraf olarak dikkat çekiyor.

Cilt hastalıkları 3 büyük ilde de ilk üçte!

Araştırmaya göre, İstanbul’da en çok aranan hastalık ve belirtileri sırasıyla; cilt hastalıkları, vitiligo ve çocuk ortopedisi. Bu sonuçlar, metropolde yaşayan insanların sağlık aramalarında mevsimin, stresin ve çocukların okul tatilinde olmasının ne kadar etkili olduğunu gösteriyor.

İzmir’de 2017 yaz aylarında en çok aranan hastalıklar cilt hastalıkları, çocuk ortopedisi ve bel fıtığı gelirken, Ankara’da durum biraz değişiyor. Ankara’da İstanbul ve İzmir’den farklı olarak ilk sırayı diş eti kanaması araması alırken, ikinci ve üçüncü sırada ise cilt hastalıkları ve hemoroit var.

