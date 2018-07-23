YAZ AYLARINDA BU HASTALIKLARA DİKKAT ET!





Yaz aylarında en sık görülen 4 kadın hastalığını ve bu sorunlara karşı hangi önlemleri alman gerektiğini öğrenmeye ne dersin?

Kavurucu sıcaklarda kimimiz yazlıklarda, kimimiz tatil yöresinde veya hafta sonları şehirdeki turistik mekanlarda deniz veya havuzun keyfini çıkarmaya devam ediyoruz. Yaz ayları eğlenmek, dinlenmek, aileyle zaman geçirirken zihnimizi biraz olsun boşaltmak için en keyifli mevsim. Ancak aşırı sıcak hava, fazla terleme ve hijyen koşularındaki olumsuzluklar nedeniyle jinekolojik problemlerin de daha sık görüldüğü bir dönem. Bu nedenle sıcakların tetiklediği hastalıklara karşı önlem alarak korunman çok önemli. Dikkat etmene rağmen çeşitli sorunlar başladıysa altta yatan nedenlere yönelik tetkik ve tedavi için doktora başvurmayı da ihmal etmemen gerekiyor. Peki neler yapmalı, nelerden kaçınmalı?

İdrar yolu enfeksiyonu

İdrar yolu enfeksiyonları, idrarı mesaneden dışarı taşıyan kanalın erkeklere göre daha kısa olması nedeniyle kadınlarda daha sık görülüyor. Havuz ve denize sıkça girilmesi nedeniyle bakterilere daha çok maruz kalınması sonucu yaz aylarında görülme sıklığı daha da artıyor. İdrar yolu enfeksiyonunun en tipik belirtileri, idrar sırasında veya sonrasında ortaya çıkan yanma hissi. Sık idrara çıkma isteği, karın alt bölgesinde ağrı ve rahatsızlık hissi, karında şişlik, bulanık ve kokulu idrar da diğer belirtilerini oluşturuyor. Tanı konulması ve tedavisi kolay olmakla birlikte, eğer ihmal edilirse ciddi böbrek enfeksiyonlarına neden olabiliyor.

Nasıl korunmalı?

Bol bol su içmeyi ihmal etme.

İdrarını kesinlikle tutma.

Tuvalet sonrası temizliği önden arkaya doğru yapmaya özen göster.

Hijyeninden emin olmadığın havuza girme. Ayrıca havuza nispeten daha tenha olan sabah erken saatlerde girmen enfeksiyon riskin azaltacaktır.

Vajinal mantar enfeksiyonu

Mantar enfeksiyonlarının yaz aylarında daha sık görülmesinin nedeni mantarın sıcak, nemli, ıslak, terli ve kapalı vücut bölgelerini sevmesi. Havaların ısınmasıyla birlikte bu şartlar mantarlar için fazlasıyla sağlanmış oluyor. Havuz suyundaki klorun vücuttaki yararlı bakterileri öldürmesi sonucu mantar hücrelerinin aktif hale gelmesi ve ıslak mayo ile durmak mantar enfeksiyonunun en önemli sorumlularından. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Gülfem Şişmanoğlu bunun sonucunda aşırı kaşıntı, genital bölgede batma, yanma, idrar yaparken yanma, akıntı gibi yakınmaların geliştiğini belirterek, “Bazı hastalarda da cinsel ilişki sırasında yanma ve acıma hissi de oluşabiliyor” diyor.

Nasıl korunmalı?

Havuz yerine denizi tercih et.

Deniz kenarında ıslak mayo ile uzun süre kalma.

Dar kıyafetler ( dar şortlar, pantolonlar ) giymekten kaçın. Terletmeyen, kolay hava alan kıyafetleri tercih et.

Sıcak nedeniyle nemi artıracağı için naylon yerine pamuklu iç çamaşırını tercih et. İç çamaşırlarını 60 derecede yıkayıp, ütüle. Sabah ve akşam iç çamaşırını mutlaka değiştir.

Günlük tuvaletin ardından genital bölgeni suyla temizledikten sonra bir peçeteyle çok iyice kurula.

Adet döneminizde kullandığın vajinal tampon ve pedleri sık aralarla değiştirmeyi unutma.

Bakteriyel Vajinozis

Bakteriyel vajinozis; vajinada doğal olarak bulunan ve laktobasil adı verilen yararlı bakterilerin azalması nedeniyle vajinal PH’ın bazik yöne kayması sonucu oluşan enfeksiyonlardan biri. Hijyenik olmayan umumi tuvaletlerden gardnerella vajinalis isimli mikrobun bulaşması nedeniyle gelişebildiği gibi, havuzdaki klorun vajinanın ph değerini değiştirmesine bağlı olarak da ortaya çıkabiliyor. Genellikle kötü kokulu grimsi akıntı ve kaşıntıyla kendini gösteriyor. Özellikle adet döneminde ve cinsel ilişkiden sonra koku daha da belirginleşiyor.

Nasıl korunmalı?

Havuza girmeden önce ve havuzdan çıktıktan hemen sonra idrarını yap ve duş al.

Klozete oturmadan sifonu çek, klozet üzerine tek kullanımlık kağıt yerleştir.

Tuvalet sonrasında önden arkaya, yani vajinadan anüse doğru temizlik yap.

Adet döneminde tamponla denize girebilirsin. Ancak denizden çıkar çıkmaz tamponunu değiştir. Adet döneminde tamponla da olsa havuza girme.

Trikomonas enfeksiyonları

Trikomonas, çoğunlukla cinsel yolla bulaşan bir parazit. Uygun koşullarda dış ortamda birkaç saat canlı kalabilmesi nedeniyle havuzlardan, hamam ile saunalardan ve havlulardan da bulaşabiliyor. Kötü kokulu, sarı-yeşilimsi köpüklü bol vajinal akıntısı ile vajinada kaşıntı en sık görülen belirtisi. Bunun yanı sıra cinsel ilişkide yanma, batma ve acı gibi sorunlar da gelişebiliyor.

Nasıl korunmalı?