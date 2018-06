YAZ AŞKINA!

Yaz geldi, meyveler de çeşitlendi. Yaz meyvelerinin her birinin vücuda ayrı bir faydası var. Farklı mineral ve vitaminleri alabilmek için her gün porsiyon miktarını aşmadan tüketmen gerekiyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Serap Güzel, 1 porsiyon meyvenin pratik olarak avuca sığacak kadar olması gerektiğine dikkat çekiyor. Yaz meyvelerinin faydalarını öğrenmeye hazır mısın?

ÇİLEK: En önemli antoksidanlardan C vitamini içerir ve vücut hücrelerini hasara karşı korur. Dolayısıyla kanser ve kalp hastalıkları gibi hastalıklara karşı koruyucudur, cildin yine yenilenmesinde C vitamini çok önemlidir.

KAYISI: Sarı meyveler A vitamini ve beta-karotenden zengindir. Bunun dışında C vitamini, potasyum ve bol lif içerir. Göz ve kalp sağlığı için önemlidir, ayrıca boşaltım sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.

KİRAZ: Kiraz C vitamini ve bol potasyum içerir. Potasyumu yüksek olduğundan vücutta fazla biriken suyu atmaya yardımcıdır. İçinde buluna kuarsetin kalp hastalıklarına karşı koruyucudur, kolesterol düşürücüdür.

TAZE ÜZÜM: Yüzyıllar öncesinden beri en kıymetli meyvelerdendir. Tazesi, kurusu, pekmezi her şekliyle birçok faydası vardır. Bol lif, C vitamini ve potasyum içerir. Üzüm çekirdeği zaten bilinen bir antioksidandır. Üzüm kabuğundaki resveratrol ise C ve E vitamininden bile güçlü antioksidandır ve kansere karşı koruyucudur.

BUNLARI UNUTMA

Yeşil çay ve beyaz çay günde en fazla 2-3 fincan yeterlidir. Bu çayların antioksidan oranı siyah çaya göre daha yüksektir ama kafein içerdikleri için de istediğin kadar tüketebileceğin anlamına gelmiyor. aAşırı tüketimi(Günde 5-6 fincan) çarpıntı yapıcı, sinir sistemini uyarıcı ve vücuttan su atıcı etkilere yol açabilir; yani fayda sağlayacakken zararlı olabilir.

Çayı demlerken şu noktaya dikkat et: 1 dakikada demlenen çay 3 dakika demlenenden yarı yarıya daha az kafein içerir.