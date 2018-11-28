YAY BURCU KADINI VE ÖZELLİKLERİ





Yay kadınlarının en belirgin özellikleri neler? Yay kadınları en çok nelerden hoşlanırlar? Tüm bu soruların cevabı haberimizde seni bekliyor.

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Yay dönemi olan 21 Kasım – 21 Aralık arasında gezegeni Jüpiter, ona ve hepimizin doğum haritalarındaki Yay alanına büyüme potansiyeli verir. Çünkü Jüpiter etkisi büyüteç gibidir, neye bakarsan onu büyük görürsün. Ne enteresan değil mi? Sıkıntıya bakarsan sıkıntıyı, büyük sevince bakarsan büyük sevinci yaşayacaksın. Oyun gibi! Zaten hayatın sadece bir oyun olduğunu Yay kadınları çok iyi bilir.

Yay Kadınının Özellikleri

Yayın elementi ateştir, ışığıyla her yeri aydınlatır.

Yay kadını meşale gibidir; cesareti ve ataklığıyla gerçekleri gün yüzüne çıkarır. Ruhsal savaşçılığı ile bir ışık elçisi gibidir.

Yay kadını bilgiyi alır ve öğretir.

Onlar bilgedir, bilgi ve bilgelik en güçlü alanlarıdır. Entelektüel, ruhsal bilgiyi derinden öğrenir, özümser, içselleştirir ve sonunda öğretir. Öğretmek ister çünkü o iyi bir öğretmendir. Öğreterek daha da içselleştirir.

Hareketli ve atletiktir.

Dengede olan Yay kadını hareketlidir ve her zaman atletiktir. Hareket kabiliyeti ona doğuştan gelmiştir. En iyi örneklerini Yay çocuklarında görürsün; hiç durmazlar, tırmanırlar, atlarlar. Bu hareketlilik Yay kadınına bereket getirir. Çok şanslıdır.

Yay Burcu Arkadaşlığı

Herkesin Yay kadını bir dostu olmalı. Çünkü bir Yay kadını hayata pozitif bakar. Neşelidir, dışa dönüktür, kalabalıkları sever. Ancak kendi özgürlüğünü de sever.

Yay Kadınının Öğrenmesi Gerekenler

Yay kadınının kendini aydınlatması kolay değildir. Yargılamayı seven Yay kadını, eğer yargılarında sabit fikirli olursa olayları abartmaya başlar. Büyüteci olumsuzluğa çevirir, olumsuzluk büyür ve dengesi bozulur. Dengede kalması ve ateşini sürekli koruması için ne yapmalı?

Kendi içselliğinin onu koruduğuna, rehberlik ettiğine inanmalı.

Her duyguyu dozunda yaşamayı öğrenmeli, abartma boyutuna gelmemeli.

Özgürlüğünü yaşamalı.

İlgi duyduğu deneyimlerin peşinden gitmeli.

Bilgiyi yaşamın içinde özümsemeli ve aktarmalı.



