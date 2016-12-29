YATMADAN ÖNCE RAHATLAMAK İÇİN YAPMAN GEREKENLER





Eğer her gece uyku problemiyle karşı karşıyaysan kendini rahatlatmak için bunları yapabilirsin.

Uykunda bölünmeler oluyorsa ya da çok geç yatıyorsan ve sabah çok yorgun uyanıyorsan antidepresanlara hiç ihtiyacın yok. İşin özü uyumadan önce yapman gerekenlerde. Bazı basit uygulamalar / aktivitelerle bu işin de üstesinden rahatça gelebilirsin.

DUŞ AL

Epsom tuzuyla ılık bir duş al. Bu tuzu nereden alacağım diye düşünüyorsan en yakın eczaneye sor.

GÜNLÜK TUT

O gün neler yaptığını anlatan bir şeyler karala. Günlük olarak defter tut.

OHM DE, YOGA YAP

Meditasyonun ruha iyi geldiğini daha kaç defa söyleyeceğiz bilmiyoruz ama ruhuna nefes aldıracağı kesin. Önce küçük küçük dene sonra dakikaları uzatabilirsin. Kendini bırakmayı bir denesene.

ENDİŞELERİNİ ANLAT

Yine günlüğe benzer bir şey ama tam olarak öyle düşünme. Günlük rutinini bir deftere yazmak yerine endişelerinden bahsedebileceğin bir deftere de bir şeyler karalayabilirsin.

SADECE NEFES AL

Esneme hareketleri yaparak bedenini rahatlat ve nefesini kontrol altına al. Derin derin nefes al. Burundan nefes al, ağızdan ver.





IŞIKLARI KAPAT

Karanlıkta uyumanın en büyük faydası tabii ki seni tüm dünyadan soyutlamış olması. Loş ışık bile uyku düzenini etkileyebilir. Sen karanlığı seç.

YAĞ KULLAN

Aromaterapi yağlarından ve organik yağlardan kullanabilirsin. Bunlar ister bedenine sürebilir istersen koklayabilirsin. Emin ol, seni rahatlatacak.

KİTAP OKU

Hep kitap okumadığından şikayet ediyorsun ya, işte onu yapma artık. Al şu eline kitabı ve uykuya dalmadan önce (ki dalamıyorsun işte, sorun orada zaten!!) mutlaka bir iki sayfa bir şeyler oku. Bak daha kolay uyuyacaksın.

BAKIM YAP

Cildini temizle, üşenme. Hem makyajla uyumak sana zarar! Kendini şımartan bir bakım yap her gece. Bu, günün sana verdiği hediye olsun. Unutma bu hayatta en önemli kişi sensin ve hayatının baş rolünde sen varsın.

TEKNOLOJİDEN UZAK DUR

Bunu sekiz saat yapabileceğini umut ediyoruz. Cep telefonlarından ve bilgisayarlardan uzak dur. Sosyal medyayı kurcalama. Yoksa kopamazsın elbette ve uykun hiç gelmez. Bunlar hep uyarıcı etki.

KIYAFETLERİNİ SEÇ

Bir gece öncesinden kıyafetlerini hazırlamak iyidir. Hem zaman kazanırsın.



