YATAK ODASI MESAİSİ ŞART





Eğer zam almak istiyorsan, biraz fazla mesai yapmalısın… Ama yatak odasında.

International Journal of Manpower dergisinin yeni sayısı için yapılan bir çalışmada, daha fazla seks yapanların daha çok para kazandığı bulunmuş. Araştırmada, yedi binden fazla yetişkinin aylık kazancı ve yatak odası alışkanlıkları incelenmiş. Sonuçta, haftada en az dört kez seks yapanların, daha az aktif olanlara göre yüzde beş daha fazla para kazandığı ortaya çıkmış. Çalışmanın yazarı Doktor Nick Drydakis, sık sık yatağa giren insanların kendine daha fazla güvendiğini ve öz saygısının daha yüksek olduğunu söylüyor. Bu da çalışma hayatında çeşitli fırsatlarla karşılaşma şansını arttırıyor.

