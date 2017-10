YATAK ODAN YENİ YILA HAZIR MI?

Yeni yılı yatakta karşılamaya ne dersin? Tabii ki uykuyu kastetmiyoruz! Sevgilinle birlikte unutulmaz bir yeni yıl gecesi yaşamak istiyorsan, senin için hazırladığımız önerilere kulak ver.

İlişkinin ilk evreleri nasıl ateşlidir hepimiz biliriz. İşe gitmek, evi toplamak, yemek yapmak gibi “seksi bölen” şeylerin hepsi anlamsız gelir. Peki o ateşli günler ve geceler geride kalmak zorunda mı? Alışkanlıklar devreye girip, ilişki yerine oturunca, bu sorunun cevabı maalesef evet. Eninde sonunda ilişkin dışında da bir hayatın olduğunu hatırlamak zorunda kalırsın. Ama bir tehlike vardır: Aşkı ve seksi toptan ihmal etmek! “Nasıl olsa birlikteyiz” düşüncesi bir kez yerleşince kafamıza, artık birbirimize ne kadar az vakit ayırabildiğimizi fark etmeyiz bile. Yalnız değilsin. Seni çok iyi anlıyoruz ve bu yılı yatak odanda devrim yılı ilan etmen için ihtiyaç duyduğun tüm bilgileri sunuyoruz. Artık gerisi sana kalıyor!

Mükemmel Yatak Odası Nasıl Olmalı?

Öyle bir oda olmalı ki, dışarıdan baktığında son derece masum görünse de, içine girdiğinde uzun süre giyinik kalamayacağın kadar heyecan verici olmalı. Sevgilinle yılbaşı davetine gittiyseniz, bir an önce eve dönmek ve o odada onunla baş başa kalmak istemelisin! İşte tavsiyelerimiz:

1. Müziği seç. Seks Terapisti Stephanie Buehler, ortamın havasını değiştirmenin en kolay yollarından birinin müzik olduğunu söylüyor. Çalma listeni, sizi havaya sokacak şekilde ayarla. Öyle ki, seks isteği duymuyor olsan bile seçtiğin müzikler kolayca havaya girmeni sağlamalı. Örneğin Chet Faker “I’m Into You” gibi yumuşak ve romantik bir ritimle başla ve ardından Melissa Ferrick “Drive” ile ortamın ateşini yak. Kapanışı ise sert bir rock parçasıyla yapabilirsin (emin ol, işe yarayacak).

2. Aydınlatma sistemini yenile. Işıl ışıl aydınlatılmış bir odada çıplak olmak seni utandırıyor mu? Aynısı partnerin için de geçerli olabilir. Ama biliyorsun ki yatak odası utanman değil, kendine güvenmen gereken bir yer. Bu yüzden odadaki aydınlatmayı bir ışık varyatörü (dimmer) ile değiştir. Böylece gerektiğinde ışığı kısıp loş bir ortam yaratma şansın olacak. Daha basit bir çözüm istersen, Philips’in LivingAmbiance sistemini dene. Bu sistemde, ampullerini Philips Smartlink ampullerle değiştirip yatak odandaki (ve istersen evinin diğer bölümlerindeki) ışıklandırmayı uzaktan kumanda ile kontrol edebilirsin.

Hollywood ünlüleriyle çalışan Dekoratör Robert Verdi, renkli ampullerin de hoş bir fikir olabileceğini söylüyor. Pembe olanlar odaya yumuşak bir ışık verir ve çıplak tenini pürüzsüz gösterir. Amber renkli bir ışık ise teninde bronz bir etki yaratır. Color Association of the United States Direktörü Margaret Walch da aynı fikirde: “Pembenin rahatlatıcı bir etkisi var. Amber ise tahrik edici.”

3. Filmlerden ilham al. Filmlerde izlediğin bazı müstehcen sahnelerin gerçek hayat için ilham verici olabileceğini unutma. What Smart Couples Know kitabının yazarı Patricia Covalt, porno olmayan, erotik filmler izlemeni öneriyor. Yalnızken veya sevgilinle! Bizim tavsiyelerimiz: Paris’te Son Tango (Ultimo Tango A Parigi), Mutlu Azınlık (Happy Few), Sadakatsiz (Unfaithful), Mahremiyet (Intimacy).

4. Nevresimleri değiştir. Hayır, sadece temiz olanlarla değil. Yılbaşı gecesi için kullanacağın yorgan, yastık ve yatak örtün sadece rahat değil, aynı zamanda ateşli olmalı. Set Dekoratörü Jenny Oman, kadife ve saten gibi şık kumaşları tavsiye ediyor ve “Işığı arttıran parıltılar ve koyu kırmızı gibi yoğun renkler duyuları uyarır ve lüks hissi verir” diyor.

5. Yatağın yanına ayna yerleştir. Böylece bu özel gecede kendini gerçek bir yıldız gibi hissedeceksin. Ayaklı bir ayna, yatak odan için yapabileceğin en iyi yatırım, bize inan!

6. Duvarları dekore et. Önerimiz, ne kadar ateşli bir çift olduğunuzu hatırlatacak fotoğraflarınızı seçmen. Sevgilinle sıcak anlarınıza ait birkaç fotoğrafınızı büyüt ve çerçevelet. İstersen kolaj da yapabilirsin. Ya da tam yatağınızın üzerine asmak üzere nü bir tablo seçebilirsin.

7. Bol bol mum stokla. Oman, “Görsel etkiyi arttırmak için yere büyük boy kütük mumlar koy, böylece seksi gölgeler elde edeceksin” diyor. Özellikle narenciye kokulu mumlar kullanmaya özen göster. The Smell and Taste Foundation’a göre, portakal kokusu penise giden kan akışını yüzde 20 oranında arttırıyormuş.

8. Özel iç çamaşırları al. Aslında en önemli madde bu ama nasıl olsa biliyorsun diye en sona bıraktık. İster klasik kırmızılara yönel, ister leopar desenleriyle içindeki vahşi kadını ortaya çıkar. Önemli olan, sevgilinin göz zevkine hitap etmenin dışında, kendini çok seksi hissetmeni sağlayacak çamaşırlara yatırım yapman. Getirisinin yüksek olacağına emin olabilirsin!

Geceye Ekstra Heyecan Kat

Bu gece daha önce hiç yaşamadığın şeyler yaşamaya hazır ol! Eğer sevgilinle daha önce bir seks oyuncağı kullanmadıysanız çok şey kaybettiniz. Ama üzülme; böyle bir ilk yaşamak için bu geceden daha uygun bir zaman düşünülemez. Seçtiğimiz seks oyuncakları ile sevgilinle birlikte aldığınız hazzı ikiye, hatta üçe katlayabilirsin.

Indiana Üniversitesi’ndeki Cinsel Araştırma Merkezi’nde yapılan bir araştırmaya göre, kadın ve erkeklerin yüzde 41’i ön sevişme esnasında vibratör kullanıyor. Üstelik sadece çiftler için diyazn edilmiş olanları bile var. O kadar ileri gitmeye hazır değilim diyorsan, yenilebilir masaj yağlarıyla sevgilini şımartmaya ya da onun tarafından şımartılmaya hayır diyeceğini sanmıyoruz. İster sevgiline hediye et, ister kendine! İşte her seviyedeki çifte uygun dört harika ürün: