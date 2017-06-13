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YAŞLANMAYI HIZLANDIRAN BESLENME ALIŞKANLIKLARI

Diyetisyen Elvan Odabaşı Kanar, yaşlanmayı hızlandıran beslenme alışkanlıklarını açıklıyor.

yeme bozukluğu

Öncelikle şunu kabul etmekte fayda var: Yaşlanmak gerçekten doğal bir süre. Fakat aynı zamanda hızı bizim elimizdeki doğru bir anti-aging yönetim programı ile değiştirilebilecek bir parametre. O zaman yaş alırken genç, sağlıklı ve fit kalmak istiyorsan bu önerilere kulak vermelisin.

 

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