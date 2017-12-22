YAŞLANMA KARŞITI YENİLİKLER





Dermatolog Whitney Bowe açıklıyor…

2017 yılında kadınlar, yüzlerinin aşırı derecede şiş ya da sıska değil; mümkün olan en iyi hâlinde görünmesini istiyor. Güzel haberse, yaşlanma sürecini kontrol etmekte kullandığımız teknolojilerin bize iyileşme süresinin minimumda tutulduğu, oldukça doğal ve işlem yaptırdığımızın zorlukla anlaşıldığı seçenekler sunması. Diğer bir deyişle, artık minimal invazif müdahalelerle kırışıklık ve sarkmalara engel olunabiliyor. En genç ve taze görünümünü yakalayabileceğin yepyeni yollardan bazıları bu sayfada.

Derleyen: Sude Orhan

DUDAK DOLGUSU

Ördek surat devri kapandı! FDA tarafından özel olarak onaylanan Restylane Silk, sadece dudakların kendisinin değil, ayrıca üst dudak çizgisinin de belirginleşmesi için tasarlanan ilk dolgu maddesi. Bu zamana kadar, herkesin bildiği gibi, onları şiş göstermeden dudaklara müdahale etmek zordu. Restylane Silk’in dolgu molekülleriyse, kum tanesi ve çakıl taşı arasındaki fark gibi, normal Restylane’inkilere göre çok daha küçük. Dudaklar daha büyük değil, daha sağlıklı ve yumuşak görünüyor. Restylane Silk, altı ay kadar kullanılabiliyor. Ayrıca anestezik yapıda olduğundan, eski dudak enjeksiyonlarına göre çok daha tahammül edilebilir.

BELİRGİN YANAKLAR

Yanaklardaki kemik, kas ve yağ dokusu inceldiğinde oluşan gülme çizgileri, yirmili yaşlarının sonuna doğru yaşayabileceğin bir problem. Yeni bir yöntem olan Sculptra (poli-L-laktik asit dolgusu), elmacık kemiğinin üst bölgesine enjekte ediliyor ve derinin yukarı kaldırılarak eski hâline gelmesini sağlıyor. Dolgu, kaybettiği kolajeni yenilemesi için bedeni tetiklediğinden, sonuçlar üç aya kadar kesin bir şekilde görülmeyebiliyor. Bakım yıllık olarak devam ettiğinde dolgunun etkisi iki ya da üç yıl sürüyor. Her bir şişesi yaklaşık $900 olan dolgu şu an ülkemizde yapılmıyor.

EŞİT TON VE DOKU

Küçük bir fraksiyonel tülyum lazer olan Fraxel DUAL, deride minik kare izler yaratarak bedeni eski sağlığına kavuşması ve tekrar kolajen üretmesi için uyarıyor. İnce çizgileri azaltıp, gözenek boyutlarını küçültüyor. Kahverengi lekeleri azaltıyor ve güneşten yıpranmış cildi daha parlak ve pürüzsüz hâle getiriyor. Ayrıca yeni bir veriye göre, bu lazer türü cilt kanseri oluşumunu önleyebiliyor.

Tüm bu bulguların ışığında, bazı hekimler lazeri öncelikli olarak kanser öncesi lezyonların tedavisi için kullanıyor. Benim de dahil olduğum diğer doktorlarsa, Fraxel DUAL’i ağırlıklı olarak cildin genel sağlığına yarar sağlamak ve yaşlanma karşıtı amaçlar için kullanıyor. Tedavi, altı hafta arayla toplam üç seansta yapılıyor.

ŞEKİLLİ KAŞLAR

Kaşları aşağı düşme eğilimindeki yirmili ve otuzlu yaşlardaki çoğu kadın, kaş şekillendirme enjeksiyonu (yaklaşık $400’den başlıyor) için bana geliyor. Bölge, Botox ve Dysport gibi az miktarda nörotoksin ile doldurulduğundan, bazı kasları zayıflatırken bazılarını da güçlendirerek kavis yaratabilmem mümkün oluyor. İşlem ayrıca, ağır ve sarkık görünen göz kapaklarını kaldırmak için de uygulanabiliyor. Sonuçlar dört aya kadar sürebiliyor.

GÜÇLÜ BİR ÇENE HATTI

Çene altında ve boynun üst bölgesindeki sarkan deriyi destekleyebileceğim iki cihaza güveniyorum. İlki, Ultherapy: Ultrason dalgaları kullanarak kasın üstünde kalan oldukça derindeki dokuları sıkılaştırıyor. Bu işlem küçük vızıltı gibi sesler nedeniyle rahatsız edici olabiliyor. İkincisi ise Thermage CPT: Bu diğeri kadar derine nüfuz etmeyen ve daha az acı veren bir radyo frekansı enerjisi (farklı bir türde dalga boyu) kullanıyor. Ultherapy’nin cildi yağlı ve daha kalın olanlarda; Thermage CPT’ninse hassas ve ince cilde sahip olanlarda daha etkili olduğunu saptadım. Yüzün alt bölgesi, çene hattı ve boyun için maliyet yaklaşık olarak $2.000-$3.000 arasında değişiyor.

Uzman Dermatolog Whitney Bowe

• New Yorklu, Kurul Sertifikalı Dermatolog. Drwhitneybowe.com

• Mount Sinai Tıp Akademisi Klinik Dermatoloji Bölümü’nde Yardımcı Profesör

• Üniversiteler ve kozmetik markaları için çalışmalar yapan klinik araştırmacı; 30’dan fazla makalenin ve kitap bölümlerinin yazarı

ÖNCESİ VE SONRASI

Morluklara engel olup, iyileşmeyi hızlandırmak ve cildin genç görünümünü uzatmak için bu kuralları göz önünde bulundur.

DOLGU VE BOTOKS

Öncesi: İki hafta öncesinden kanını seyreltebilecek ilaç ve takviyeleri (ginkgo biloba ve ginseng gibi) almayı durdur.

Sonrası: 24 saatliğine alkolden, ağır egzersizden ve tansiyonunu yükseltmekten kaçın.Ve cildini ovalamayı aklından bile geçirme!

SIKILAŞTIRMA İŞLEMLERİ

Öncesi: Yarım saat öncesinden, ağrıyı engellemek için ibuprofen içeren bir ağrı kesici (ya da doktorunun tavsiye edeceği bir ilaç) al.

Sonrası: Morlukları azaltmak için üç gün boyunca günde iki kez, arnica ve bromelain etken maddeleri içeren bir hap al. Doktorun bu konuda sana tavsiyede bulunacaktır.

LAZERLE YENİLEME

Öncesi: Bir hafta öncesinden, cildi tedavi eden ürünler –retinoid, asitler, benzoil peroksit içeren her tür ürün- kullanmaya ara ver.

Sonrası: Deriyi soymayacak ince yapıda ürünlerle cildini temizle, sık sık hafif bir nemlendirici uygula ve güneşe maruz kalmaktan kaçın.

